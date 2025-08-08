Tài xế taxi rút chìa khóa xe máy của cô gái ở hồ Con Rùa

Ngày 8/8, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh tài xế taxi rút chìa khóa xe máy của người đi đường. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại khu vực hồ Con Rùa, vòng xoay Công trường Quốc tế, phường Xuân Hòa (phường Võ Thị Sáu, quận 3 cũ).

Hình ảnh từ clip cho thấy, người đàn ông lái taxi công nghệ biển số 65F-003.xx, chặn hai cô gái đi chung xe máy biển số 92C1-139.xx tại vòng xoay Công trường Quốc tế.

Tài xế taxi công nghệ rút chìa khóa xe máy của cô gái ở hồ Con Rùa rồi bỏ đi (Ảnh: Cắt từ clip).

Tại đây, nam tài xế lời qua tiếng lại với hai cô gái, sau đó rút chìa khóa xe máy của cô gái rồi lên ô tô rời đi theo hướng đường Võ Văn Tần. Vụ việc được một người đi đường quay clip, đăng tải lên mạng xã hội.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị C. (SN 2000), xác nhận là người lái xe máy trong clip.

Chị C. cho biết, khoảng 11h30 cùng ngày, chị chở bạn đến khu vực hồ Con Rùa. Tại đây, tài xế lái taxi công nghệ va quẹt vào chân của bạn chị C. Lúc này, tài xế taxi xuống xe chửi bới, sau đó giật lấy chìa khóa xe máy rồi bỏ đi.

"Sau khi bị rút chìa khóa, tôi phải thuê thợ đến làm chìa khóa mới để tiếp tục di chuyển và đến trụ sở công an phường trình báo", chị C. nói.

Công an phường Xuân Hòa đang phối hợp với Phòng CSGT TPHCM xác minh, mời những người liên quan lên trụ sở làm việc.