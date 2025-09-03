Hình ảnh ấn tượng của không quân Việt Nam bay nhiệm vụ A80

Trong suốt hơn 1 tháng qua, Không quân nhân dân Việt Nam đã tích cực huấn luyện tại 3 sân bay Kép, sân bay Hoà Lạc và sân bay Gia Lâm để thực hiện nhiệm vụ bay chào mừng tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Kỹ thuật viên làm nhiệm vụ trên máy bay huấn luyện L-39NG trong ban bay huấn luyện ngày 16/8.

Đại tá, phi công Nguyễn Quang Hải - Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 927 (Sư đoàn 371, Quân chủng PK-KQ) cùng đồng đội bay và tổ kỹ thuật kiểm tra máy bay trước khi cất cánh làm nhiệm vụ.

Máy bay huấn luyện L-39NG của Trung đoàn Không quân 910 (Trường Sỹ quan Không quân, Quân chủng PK-KQ) trên đường lăn ra đầu đường băng cất cánh.

Dàn máy bay huấn luyện Yak-130 xếp hàng trên đường lăn giống như những chú "tê giác đi bộ" theo cách gọi của cộng đồng người yêu máy bay quân sự.

6 máy bay Yak-130 cất cánh theo đội hình 3 chiếc thực hiện các bài bay tập trong sáng ngày 18/8.

Biên đội 2 chiếc SU-30MK2 cất cánh bay huấn luyện trong ngày 21/8.

Đồng thời, tại sân bay Hòa Lạc, 4 máy bay C-295 và C-212 cũng bay huấn luyện tích cực trong suốt 1 tháng để chuẩn bị cho "ngày hội non sông" 2/9.

Các biên đội 4 máy bay L-39NG, 2 máy bay tiêm kích SU-30MK2 và 5 máy bay tiêm kích SU-30MK2 lần lượt thông qua khán đài giả lập bên dưới sân bay Kép trong ngày 18/8.

Sau một tuần liên tiếp gặp khó khăn khi điều kiện thời tiết xấu, mưa kéo dài, ngày 28/8, biên đội 10 trực thăng cất cánh từ sân bay Hòa Lạc, tiến hành bay tập kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc ngang qua Quảng trường Ba Đình.

Cũng trong ngày 28/8, các biên đội tiêm kích SU-30MK2 và Yak-130, L-39NG cũng đã bay tập thông qua quảng trường.

Sáng 30/8, các biên đội trực thăng bay qua Quảng trường Ba Đình trong buổi tổng duyệt.

Màn thả pháo sáng rực sáng bầu trời Thủ đô của biên đội 3 chiếc Yak-130 của Trung đoàn không quân 940 (Trường Sỹ quan Không quân, Quân chủng PK-KQ) trong buổi tổng duyệt (Ảnh: Mạnh Quân - Quốc Vượng).

Các máy bay huấn luyện L-39NG giải tán biên đội, tạo nên những dải lụa dài trắng muốt kéo từ hai bên cánh trên nền trời xanh.

Những pha cơ động, tăng lực, chuyển hướng đột ngột tạo áp suất lớn và trên lưng cánh SU-30MK2 phủ một lớp áo như mây trắng.

8h30 sáng ngày 2/9, trên bầu trời Quảng trường Ba Đình, tiêm kích SU-30MK2 mang số hiệu 8591 thông qua và thả 48 quả đạn pháo sáng, rực rỡ chào mừng lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Các biên đội máy bay hoàn thành nhiệm vụ, trở về căn cứ.

"Hổ mang chúa" SU-30MK2 hạ cánh trên đường băng sân bay Kép.

Nụ cười rạng rỡ của các phi công Trung đoàn Không quân 940 khi Quân chủng Phòng không - Không quân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.