Hoàn thành cụm tượng tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2025), mới đây Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam đã hoàn thành lắp đặt cụm tượng tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào tại khu biểu tượng tình đoàn kết, hữu nghị và tri ân quốc tế của bảo tàng.

Cụm tượng gồm năm nhân vật, thể hiện tình đoàn kết chiến đấu giữa quân dân hai nước trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cùng chung nhiệm vụ mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh, phục vụ vận chuyển vũ khí, lương thực chi viện cho chiến trường miền Nam Việt Nam.

Về bố cục và nội dung, phía trên là biểu tượng Quốc kỳ hai nước Việt Nam và Lào - biểu tượng tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn.

Chính diện là hình ảnh bộ đội Lào và bộ đội Việt Nam kề vai, sát cánh bên nhau, thể hiện sự hăng hái, quyết tâm chiến đấu và đang cùng nắm tay nhau đưa lên mừng chiến thắng trên dãy Trường Sơn.

Cụm tượng tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào (Ảnh: Đức Anh).

Phía sau là 3 nhân vật, trong đó 1 dân công Lào đang vận chuyển đạn, 1 bộ đội công binh Việt Nam đang mở đường Trường Sơn và 1 nữ chiến sĩ du kích Lào đại diện cho lực lượng phụ nữ, vai mang súng sẵn sàng chiến đấu, hỗ trợ tiếp tế lương thực, đạn dược cho chiến trường.

Nền cảnh phía dưới là đồi núi cảnh quan, tượng trưng cho dãy Trường Sơn hùng vĩ, cánh đồng Chum ghi nhớ những chiến công của quân dân Việt Nam - Lào.

Cụm tượng có chiều cao 4,35m; chiều cao nhân vật Việt Nam 2,4m, Lào 2,35m; ngang 2,95m, sâu 2,85m chất liệu hợp kim đồng; tổng trọng lượng khoảng 11 tấn.

Theo đánh giá của hội đồng nghệ thuật, cụm tượng có cấu trúc và tỷ lệ hài hòa, mang tính nghệ thuật; các khối hình cũng như chi tiết đường nét của từng nhân vật trong cụm tượng được rà soát, chỉnh sửa tỉ mỉ, thể hiện thần thái mỗi nhân vật phù hợp với bối cảnh tổng thể chung.

Cụm tượng tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào là sự tri ân và tình cảm trân trọng của nhân dân Việt Nam đối với đóng góp của nhân dân, Quân đội nhân dân Lào, góp phần thắt chặt và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam phát triển phù hợp với yêu cầu, tầm nhìn và lợi ích chiến lược của hai nước trong giai đoạn mới.

Theo Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Việt Nam và Lào là hai quốc gia láng giềng gần gũi, gắn bó mật thiết xuyên suốt chiều dài lịch sử.

Trong các cuộc chiến tranh cách mạng, cùng chung kẻ thù và mục tiêu lý tưởng Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết đặc biệt - “hạt muối cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”.

Tình nghĩa thủy chung ấy đã góp phần quan trọng vào thắng lợi trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đem lại độc lập, tự do và thống nhất cho mỗi quốc gia, tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam - Lào cùng tiến lên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.