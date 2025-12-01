Công ty liên quan Thaiholdings làm dự án gần 1,3 tỷ USD ở Phú Quốc

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đang được lấy ý kiến, dự án Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí phức hợp Enclave Phú Quốc sẽ được triển khai xây dựng tại ấp Bãi Thơm và ấp Đá Chồng, thuộc đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Enclave Phú Quốc do ông Trịnh Văn Thiềm là người đại diện pháp luật.

Dự án nằm trong khu vực tập trung nhiều dự án du lịch - nghỉ dưỡng lớn như Grand World Phú Quốc (Vingroup), Park Hyatt Phú Quốc (BIM Group), các tổ hợp của Sun Group tại Bãi Kem - Hòn Thơm, Sun Grand City New An Thới và Hòn Thơm Paradise Island.

Đáng chú ý, dự án có tổng mức đầu tư gần 33.900 tỷ đồng (tức gần 1,3 tỷ USD, đã gồm VAT). Trong đó, chi phí xây dựng khoảng 22.900 tỷ đồng, chi phí thiết bị hơn 1.700 tỷ đồng, bồi thường - hỗ trợ và tái định cư gần 980 tỷ đồng, phần còn lại là các chi phí khác. Cơ cấu vốn gồm 15% vốn chủ sở hữu (gần 5.100 tỷ đồng) và 85% vốn vay thương mại (khoảng 28.800 tỷ đồng).

Phối cảnh dự án Enclave Phú Quốc (Ảnh: Thaiholdings).

Dự án được đầu tư xây dựng mới với loại hình là khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp với các chức năng chính bao gồm: nghỉ dưỡng cao cấp, sinh thái, dịch vụ du lịch, giải trí thể thao biển, công viên chuyên đề và khu dân cư hỗn hợp.

Theo báo cáo ĐTM, dự án có tổng diện tích hơn 196ha, được chia thành 2 khu chính, gồm khu 1 (26,6ha) và khu 3 (169,7ha).

Khu 1 giáp biển ở phía đông; phía tây giáp Vườn Quốc gia Phú Quốc; phía nam giáp lạch nước cầu C.33; phía bắc giáp dự án của Rita Võ. Khu 1 được định hướng là khu chăm sóc sức khỏe kết hợp du lịch nghỉ dưỡng cao cấp ở khu vực Hòn Một.

Còn khu 3 giáp biển ở phía đông; phía tây giáp Vườn Quốc gia Phú Quốc; phía nam giáp đường xuống bến phà Thạnh Thới; phía bắc giáp lạch nước cầu C.28. Khu 3 định hướng là khu du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí với công viên chuyên đề, khu dân cư và các trục phố đi bộ, quảng trường.

Hiện trạng dự án chủ yếu là đất lâm nghiệp (hơn 79ha); đất ở hiện hữu (gần 12ha); đất trồng cây lâu năm (hơn 85ha). Vị trí này cách Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc khoảng 30km về phía nam; gần tuyến ĐT.975C (trục bắc - nam đảo).

Toàn dự án sẽ xây dựng 335 lô biệt thự; 627 lô nhà ở liền kề; 538 căn nhà ở xã hội; 3.100 phòng khách sạn - căn hộ du lịch; 335 căn biệt thự nghỉ dưỡng.

Tiến độ triển khai chi tiết chưa được công bố. Tuy nhiên, theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần thứ 5 (ngày 23/8/2021), dự án có quy mô vốn khi đó là 9.800 tỷ đồng, dự kiến thực hiện từ quý IV/2022 đến quý II/2026.

Về chủ đầu tư, Công ty cổ phần Enclave Phú Quốc tiền thân là Công ty cổ phần Xuân Thành Phú Quốc, thành lập năm 2017, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Doanh nghiệp ban đầu có vốn điều lệ 250 tỷ đồng, trong đó Công ty cổ phần Tập đoàn Thaigroup sở hữu 98%.

Tính đến tháng 9/2023, doanh nghiệp có vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Tháng 4/2024, Enclave Phú Quốc đã tăng vốn lên 3.400 tỷ, tuy nhiên cơ cấu cổ đông không được tiết lộ.