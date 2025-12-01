Chứng khoán vượt 1.700 điểm, nhà đầu tư vẫn chưa được vui

Thị trường chứng khoán ngày 1/12 chính thức vượt mốc 1.701,67 điểm, tăng gần 11 điểm nhờ lực đẩy từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup.

Trong đó, VIC (Vingroup) tăng 3,65%, đóng góp hơn 7 điểm vào đà tăng của chỉ số chung. Các mã VHM (Vinhomes), VPL (Vinpearl) và VRE (Vincom Retail) cùng nhau góp mặt trong nhóm ảnh hưởng mạnh tới chỉ số.

Nhóm cổ phiếu họ Vingroup đóng góp lớn vào đà tăng của chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Cùng với nhóm trên, các cổ phiếu liên quan nhiều đại gia cũng diễn biến tích cực trong ngày thị trường chung vượt 1.700 điểm, như MSN (Masan), VNM (Vinamilk), FPT, SHB...

Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu ngành ngân hàng, bất động sản kéo lùi đà tăng của thị trường. TCB (Techcombank), LPB (LPBank), HDB (HDBank) tác động tiêu cực nhất, sau đó là nhóm bất động sản như DXG, KBC, DIG, CII, KDH.

Thị trường chung hôm nay dù tăng điểm và chinh phục cột mốc mới nhưng sâu bên trong, các cổ phiếu giảm điểm lại áp đảo. Trên sàn HoSE, 178 mã giảm giá, nhiều hơn so với 135 mã tăng giá. Tình hình tương tự xảy ra trên HNX: 79 mã đỏ, 61 mã tăng.

Thanh khoản thị trường tiếp tục đi ngang, duy trì con số ảm đạm hơn 21.000 tỷ đồng. Trong nhóm VN30, chỉ một số mã có thanh khoản vài chục triệu đơn vị như SHB, SSI, HPG, VPB, VRE; còn lại đều dưới 10 triệu cổ phiếu. Thậm chí, một vài mã có khối lượng giao dịch qua sàn chỉ vài trăm nghìn đơn vị, như BCM, LPB, DGC.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 295 tỷ đồng phiên này. Các mã bị bán ròng mạnh như VIC, VCB, HDB, TCB, CII, DXG. Ngược lại, khối ngoại mua ròng FPT, MSN, VNM, VPL, VPB, SHB.