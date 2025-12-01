Giúp người dân Hòa Thịnh vực dậy sau lũ lịch sử

Ngày 1/12, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã chính thức phát động chiến dịch hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk. Đây là một phần trong nỗ lực lớn nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Theo kế hoạch, quân đội sẽ tham gia xây dựng tổng cộng 403 căn nhà cho các hộ dân bị sập, đổ hoàn toàn tại 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Quân đội khởi công dựng lại nhà mới cho người dân xã Hòa Thịnh (Ảnh: Văn Viễn).

Riêng tại Đắk Lắk, 263 căn nhà sẽ được xây dựng, trong đó các đơn vị thuộc Quân khu 5 đảm nhiệm 100 căn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk xây dựng 10 căn, và các đơn vị Bộ Quốc phòng triển khai 153 căn còn lại. Số nhà bị hư hỏng còn lại sẽ do các cơ quan, đơn vị của UBND tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm.

Mỗi căn nhà mới dự kiến có diện tích khoảng 48m2, với kinh phí tối thiểu 170 triệu đồng, được huy động từ ngân sách Trung ương, địa phương, doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp khác.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng nhà mới không chỉ là công trình vật chất mà còn là nền tảng để bà con vươn lên sau thiên tai.

Ông yêu cầu các đơn vị tổ chức lực lượng chặt chẽ, thi công khoa học, đảm bảo đúng tiến độ, tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn lao động.

Thiếu tướng Hải cũng mong muốn chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ trong việc đảm bảo mặt bằng, giám sát tiến độ và các hộ dân tích cực phối hợp, giữ gìn ngôi nhà khi hoàn thành.

Lực lượng quân đội đảm nhiệm xây dựng 263 căn nhà cho người dân có nhà bị sập do mưa lũ tại Đắk Lắk (Ảnh: Văn Viễn).

Để triển khai nhiệm vụ này, Quân khu 5 đã thành lập 155 đội xây dựng tại cả 3 tỉnh, mỗi đội 15-17 cán bộ, chiến sĩ. Riêng tỉnh Đắk Lắk được bố trí 100 đội.

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, bày tỏ sự đánh giá cao về sự vào cuộc nhanh chóng của lực lượng Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị quân đội trong công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định chương trình xây dựng nhà ở là sự sẻ chia kịp thời, giúp đỡ thiết thực đối với người dân vùng lũ. Tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu đảm bảo tất cả các hộ mất nhà đều có nơi ở ổn định, an toàn và có nhà mới để đón Tết Nguyên đán.

Người dân xã Hòa Thịnh phấn khởi khi được quân đội hỗ trợ dựng lại nhà (Ảnh: Văn Viễn).

Ông Nguyễn Văn Nghị (73 tuổi, trú tại xã Hòa Thịnh), một trong những hộ dân bị ảnh hưởng, chia sẻ: "Trong cơn lũ lịch sử, toàn bộ căn nhà của gia đình tôi bị đổ sập hoàn toàn, vật dụng trong nhà đều bị nước lũ cuốn trôi. Vợ chồng tôi đã già rồi, thật sự rất khó khăn để xây dựng lại căn nhà. Đến nay, nghe tin được hỗ trợ xây dựng nhà mới ai nấy đều phấn khởi lắm".

Mưa lũ lịch sử tại xã Hòa Thịnh đã gây ra những thiệt hại nặng nề, khiến 25 người tử vong, 4.820 căn nhà bị ngập hoàn toàn, hơn 200 căn nhà bị đổ sập và hư hỏng, cùng với thiệt hại lớn về nông nghiệp và hạ tầng, tổng thiệt hại ước tính hơn 610 tỷ đồng.