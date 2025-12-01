50 chiến sĩ dập đám cháy Nhà máy Bia Hà Nội

Liên quan tới vụ cháy tại Nhà máy Bia Hà Nội, sáng 1/12, Công an TP Hà Nội đã có thông tin chính thức.

Cận cảnh vụ cháy Nhà máy Bia Hà Nội (Video: Tiến Thành).

Theo đó, vào lúc 5h54 cùng ngày, cảnh sát nhận được tin báo cháy tại Nhà máy Bia Hà Nội, ở số 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà.

Cột khói bốc cao bên trong Nhà máy Bia Hà Nội (Ảnh: Tiến Thành).

Sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát đã điều động 7 xe chữa cháy cùng gần 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát CC&CNCH khu vực số 2, 8, 10 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội) đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn.

Theo cảnh sát, đám cháy xuất phát tại khu vực tầng 2 của khối nhà 2 tầng nằm trong khuôn viên nhà máy bia. Do bên trong chứa nhiều nguyên liệu dễ bắt cháy và sinh khói khí độc, đám cháy phát triển nhanh, có nguy cơ bùng phát lên mái và lan sang các nhà xưởng kế cận.

Cảnh sát khống chế vụ cháy (Ảnh: Tiến Thành).

Nhà chức trách cho biết, qua trinh sát hiện trường cho thấy không có người bị mắc kẹt trong khu vực cháy.

Đến khoảng 7h20 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, lực lượng chức năng đã ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các khu vực còn lại của công trình và nhà dân xung quanh.

Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục làm rõ.