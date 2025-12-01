Người đàn ông vô gia cư giả làm đại gia, lừa tiền 5 phụ nữ để sống xa hoa

Người đàn ông này mang họ Trần (36 tuổi). Trong vòng 10 ngày, anh ta đã lừa được 5 phụ nữ, để họ chi trả toàn bộ chi phí ăn uống, mua sắm, khách sạn, thậm chí sắm cả điện thoại thông minh đời mới cho mình.

Sự việc bị phanh phui khi cảnh sát quận Putuo (Thượng Hải) nhận được đơn tố cáo của một phụ nữ có tên giả là Lưu Khiết. Người này cho biết, đối tượng họ Trần đã lừa gạt cô bằng cách giả làm chủ hộp đêm.

Theo lời kể của cô Lưu Khiết, trước đó một ngày, cô và người đàn ông họ Trần đi ăn tối rồi đến nhiều điểm giải trí. Anh ta hứa trả cho cô 3.500 tệ (khoảng 13 triệu đồng) tiền công. Hôm sau, anh ta đến nhà cô với một túi nhựa màu đen, bên trong là 50.000-60.000 tệ (khoảng 186-223 triệu đồng) tiền mặt.

Gương mặt của người đàn ông vô gia cư ở Trung Quốc lừa 5 người phụ nữ trong 10 ngày chưa được tiết lộ (Ảnh: South China Morning Post).

Người đàn ông nói rằng vì lý do phong thủy, số tiền này cần đặt dưới gầm giường của cô và cam kết sẽ trả lương đầy đủ, đồng thời chi trả mọi khoản phí phát sinh.

Đúng lúc đó, cô Lưu Khiết phải đóng tiền thuê nhà nên định lấy một phần trong số tiền kia để chi trả. Cô mở túi ra và phát hiện toàn bộ tiền chỉ là các tờ tiền dùng trong những buổi huấn luyện nhân viên ngân hàng.

Qua điều tra, cảnh sát xác định người đàn ông họ Trần này thường xuyên xuất hiện tại những địa điểm sang trọng cùng các phụ nữ khác nhau. Anh ta khiến họ tin rằng mình giàu có bằng cách khoe xấp tiền dày, trong đó chỉ có vài tờ thật được đặt ở mặt trên và mặt dưới.

Khi phát hiện bị lừa, các nạn nhân mới nhận ra người đàn ông này đã biến mất. Thậm chí, khi bắt giữ người này, cảnh sát phát hiện quần áo và chiếc điện thoại đời mới mà người đàn ông sử dụng đều do các phụ nữ bị lừa chi trả.

Người đàn ông dùng một xấp tiền giả để lừa đảo phụ nữ (Ảnh: South China Morning Post).

Không chỉ giả làm đại gia, người đàn ông này còn lập tài khoản phụ, giả danh để “môi giới” trong các nhóm trò chuyện trực tuyến, đăng tuyển “việc làm thu nhập cao” - thực chất là tìm phụ nữ làm bạn đồng hành.

Mỗi khi không “săn” được nạn nhân mới, người này lại lang thang ngủ trên ghế đá công viên, chờ thời cơ tiếp theo.

Cảnh sát xác nhận người đàn ông họ Trần đã lừa trót lọt 5 phụ nữ và hiện đã bị bắt giữ với cáo buộc lừa đảo. Vụ việc được truyền thông Thượng Hải đăng tải và nhanh chóng gây xôn xao ở Trung Quốc. Nhiều bình luận châm biếm: “Chỉ cần đủ liều, chuyện gì cũng có thể xảy ra”.