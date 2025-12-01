Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt với Lào

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Lào và dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào từ ngày 1 đến 2/12.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Lào lần này là chuyến thăm đầu tiên trên cương vị Tổng Bí thư; mang đến những tình cảm đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp, gắn bó, tin cậy của nhân dân Việt Nam; khẳng định sự ủng hộ toàn diện của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đối với công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào.

Sáng 1/12, sau lễ đón chính thức trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm cấp Nhà nước Lào; đánh giá cao ý nghĩa quan trọng chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Việt Nam và của cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm đối với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; nhấn mạnh sự có mặt của Tổng Bí thư cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam trong dịp Lào tổ chức ngày lễ trọng đại là niềm vinh dự đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, làm cho Lễ kỷ niệm càng có ý nghĩa sâu sắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành cho Lào sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước; nhấn mạnh những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới và không ngừng nâng cao vị thế và uy tín trên trường quốc tế đã mang đến cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em những kinh nghiệm quý báu trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng đất nước. Những thành quả quan trọng của 40 năm đổi mới cho thấy đường lối phát triển hết sức đúng đắn của Đảng, Nhà nước Việt Nam và cũng là nguồn động viên, cổ vũ to lớn đối với Lào.

Cảm ơn Đảng và Nhà nước Việt Nam đã mời tham dự các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chúc mừng và đánh giá cao thành công của các hoạt động kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tạo sự đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng, toàn dân, thể hiện tinh thần yêu nước nồng nàn của người dân Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cũng chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công các sự kiện đa phương, nhất là Lễ mở ký Công ước chống tội phạm mạng của Liên Hợp Quốc tại Hà Nội tháng 10 vừa qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đánh giá cao những thành quả triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và sự chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Việt Nam.

Nhân dịp này, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào chia sẻ những mất mát to lớn của nhân dân Việt Nam trong những đợt bão lũ vừa qua và sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam sớm vượt qua khó khăn.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng thăm lại đất nước Lào tươi đẹp vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào và 105 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Đây là những sự kiện thiêng liêng, mang ý nghĩa lịch sử, chính trị và nhân văn, là dịp để hai nước cùng ôn lại chặng đường đầy gian lao mà rất đỗi vẻ vang của đất nước Lào anh em, cũng như mối quan hệ gắn bó keo sơn của hai nước, hai dân tộc; khẳng định ý chí độc lập, lòng kiên định và tinh thần đoàn kết bất diệt của nhân dân các dân tộc Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và các đồng chí Lãnh đạo Lào đã dành cho Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, thắm tình đồng chí, anh em, thể hiện sinh động mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Chuyến thăm tới Lào lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm một lần nữa khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt với Lào. Đây cũng là dịp để hai nước cùng nhau khẳng định quyết tâm xây dựng tầm nhìn mới, đưa quan hệ Việt Nam - Lào lên tầm cao phát triển mới, với mức độ tin cậy ngày càng sâu sắc, mở ra những đột phá mạnh mẽ trong hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Lào anh em đã gặt hái được sau 50 năm lập nước và 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, thể hiện mạnh mẽ, rõ nét vai trò lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về chủ trương, đường lối, đi đôi với công tác xây dựng Đảng và sắp xếp bộ máy; tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) nhiều năm liền duy trì ở mức khá, đồng thời nâng cao rõ rệt đời sống nhân dân; quốc phòng-an ninh được giữ vững, quan hệ đối ngoại được mở rộng.

Việc 3 lần đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và nhiều hội nghị cấp cao liên quan khác đã khẳng định rõ rệt uy tín và vị thế của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ở khu vực và trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em luôn dành cho Việt Nam sự ủng hộ giúp đỡ chí tình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ tin tưởng với quyết tâm, bản lĩnh vững vàng và kinh nghiệm qua 40 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đứng đầu là đồng chí Thongloun Sisoulith, đất nước Lào anh em sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đảng lần thứ XI đề ra, tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng, vững bước vào kỷ nguyên mới.

Tại cuộc hội đàm, Lãnh đạo hai nước đã trao đổi sâu rộng về tình hình mỗi nước. Tổng Bí thư Tô Lâm đã thông báo về tình hình phát triển mọi mặt của Việt Nam, trong đó có việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị được triển khai tổng thể, triệt để và đồng bộ trên cả nước.

Hai nhà Lãnh đạo bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào đang ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước, coi đây là quy luật phát triển và là nhân tố quan trọng bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Quan hệ hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa các ban của hai Đảng, các bộ, ngành của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Mặt trận, các đoàn thể, tổ chức nhân dân, các địa phương hai nước tiếp tục được tăng cường. Hợp tác giữa các địa phương, đặc biệt là các tỉnh biên giới ngày càng mở rộng, phối hợp bảo đảm tốt an ninh, trật tự biên giới.

Đánh giá quan hệ chính trị gắn bó, tin cậy giữa hai nước không ngừng được củng cố thông qua việc thường xuyên duy trì các cuộc tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cấp, cùng với hiệu quả hoạt động của nhiều cơ chế hợp tác trên các lĩnh vực, hai bên nhất trí triển khai hiệu quả các Thỏa thuận và Kế hoạch cấp cao, đặc biệt là kết quả Cuộc gặp cấp cao giữa hai Đảng năm 2025 và Cuộc gặp lần thứ ba giữa 3 đồng chí đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Lào - Campuchia.

Hai bên nhất trí phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, đưa quan hệ hai Đảng, hai nước vào chiều sâu thông qua các cơ chế hợp tác hiện có, các chuyến thăm, trao đổi cấp cao dưới các hình thức linh hoạt, thông tin, nền tảng tư tưởng, chính sách chiến lược, trao đổi lý luận, nhất là những vấn đề mới; phối hợp chặt chẽ hỗ trợ tổ chức tốt các sự kiện quan trọng của hai nước, trước mắt là Đại hội Đảng mỗi nước, qua đó tiếp tục khẳng định tầm cao mới của quan hệ chính trị Việt Nam - Lào.

Hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục về lịch sử truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào cho cán bộ, Đảng viên, Nhân dân và thế hệ trẻ hai nước; khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và ý thức gìn giữ, phát huy mối quan hệ thuỷ chung, trong sáng, gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai dân tộc.

Trên cơ sở kế thừa và phát huy truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt, hai bên nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ song phương bằng việc bổ sung nội hàm mới: “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược.”

Đây là sự khẳng định tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và định hướng đồng hành lâu dài vì mục tiêu phát triển bền vững, tự cường và thịnh vượng chung của hai dân tộc.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh hợp tác quốc phòng-an ninh giữa hai nước ngày càng chặt chẽ, ngày càng hiệu quả, là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước tiếp tục có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu và hiệu quả, kết quả đạt được trong hợp tác trên các lĩnh vực này thể hiện rất tích cực; xây dựng tuyến biên giới hai nước ổn định, bền vững.

Hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc phòng-an ninh, phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau trong ứng phó với các thách thức an ninh ngày càng đa dạng, phức tạp; gắn kết an ninh, quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường kết nối mạnh mẽ về kinh tế, hạ tầng, ngân hàng - tài chính, du lịch hai nước, triển khai các biện pháp hiệu quả nhằm phấn đấu nâng kim ngạch lên 5 tỷ USD trong tương lai gần và hướng tới 10 tỷ USD trong thời gian tới, gắn với tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng, logistics; tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý kinh tế vĩ mô, phòng chống tham nhũng.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh việc thực hiện các hiệp định Hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý kinh tế vĩ mô, cải cách thể chế; phối hợp chặt chẽ để giải quyết các điểm nghẽn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam triển khai hiệu quả và mở rộng các dự án đầu tư tại Lào, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội của Lào; thường xuyên phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các dự án sử dụng vốn viện trợ, bảo đảm đúng tiến độ, hiệu quả và chất lượng.

Hai nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy mạnh mẽ, tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật; nhất trí thúc đẩy kết nối về giao thông vận tải năng lượng điện, viễn thông, du lịch; tiếp tục nâng cao chất lượng về giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, trong đó chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh giao lưu nhân dân và giữa các địa phương, coi đây là trụ cột chiến lược góp phần thắt chặt tình cảm gắn bó, củng cố nền tảng đoàn kết bền vững lâu dài giữa hai dân tộc.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định trong bối cảnh tình hình thế giới đang có nhiều biến động sâu sắc, diễn biến nhanh chóng và phức tạp, có rất nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với sự ổn định và phát triển của hai nước, hai bên duy trì hiệu quả thông tin về tình hình quốc tế, quan tâm, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, khu vực ASEAN; bảo vệ lợi ích chính đáng của nhau phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có vấn đề Biển Đông tác động đến hòa bình, ổn định và hợp tác của cả khu vực và thế giới.

Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ trao 12 văn kiện hợp tác quan trọng giữa các bộ, ngành, địa phương và cơ quan hữu quan của hai nước trên các lĩnh vực trụ cột gồm: quốc phòng, an ninh, y tế, tư pháp, giáo dục-đào tạo, tài chính-ngân hàng, hạ tầng chiến lược…; tạo nền tảng pháp lý và động lực mới để đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn nữa trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Phu nhân sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đã chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời.