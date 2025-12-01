Vì sao Trường Du lịch Hà Nội không chuyển khoản 1 lần tiền bồi dưỡng A80?

Mặc dù sự kiện A80 (chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) đã kết thúc được 3 tháng nhưng ngày 24/11, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội mới rút tiền từ kho bạc về để chi trả tiền bồi dưỡng cho các sinh viên tham gia, theo ông Phạm Văn Long, Hiệu trưởng nhà trường.

Tới ngày 27/11, trường trả tiền cho sinh viên lần 1, nhưng không nói rõ là có lần chi trả thứ 2. Số tiền chi lần 1 là 940.000 đồng. Số tiền chi lần 2 là 580.000 đồng, sẽ phát kèm theo giấy chứng nhận trong buổi vinh danh các sinh viên tham gia A80, dự kiến tổ chức trong tháng 12.

Sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội trong buổi đối thoại (Ảnh: Hoàng Hồng).

Ông Long cho biết, sinh viên của trường tham gia chương trình A80 tổng 22 buổi, trong đó có 17 buổi tập luyện, 3 buổi sơ duyệt và tổng duyệt, 2 buổi chính thức.

Theo chế độ chính sách do Bộ Tài chính duyệt, 17 buổi luyện tập được chi 60.000 đồng/buổi; 3 buổi sơ duyệt và tổng duyệt 180.000 đồng/buổi và 2 buổi chính thức 200.000 đồng/buổi. Tổng số tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia là 1.960.000 đồng.

Sinh viên được chu cấp tiền xe di chuyển, nước uống. Riêng tiền ăn bị khấu trừ. Chi phí tiền ăn 1 ngày gồm 1 bữa chính 30.000 đồng và 1 bữa phụ 10.000 đồng/người. Tổng số tiền ăn trong 11 ngày là 440.000 đồng/người.

Như vậy, số tiền bồi dưỡng sinh viên thực nhận là 1.520.000 đồng.

Trong buổi đối thoại với sinh viên trưa ngày 1/12, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội bày tỏ, trường rất vinh dự khi nằm trong danh sách có sinh viên tham dự sự kiện đặc biệt này. Nhà trường và cá nhân ông cảm ơn các sinh viên đã nhiệt tình, trách nhiệm, nghiêm túc tham gia vào sự kiện A80.

Tại sao ban đầu nhà trường lấy số tài khoản của sinh viên nhưng lại phát tiền mặt, một sinh viên đặt câu hỏi. Về nội dung này, ông Long giải thích, số lượng sinh viên tham gia là gần 1.000 em, nhà trường đã ứng trước tiền ăn uống, vì thế nếu chuyển khoản thì sinh viên sẽ phải trả lại phần ứng trước đó cho nhà trường.

Để thuận tiện cho sinh viên hơn, nhà trường chi tiền mặt.

Theo ông Long lý do nhà trường chia tiền bồi dưỡng thành 2 đợt là muốn để một phần chi trong buổi vinh danh sinh viên, phát kèm theo giấy chứng nhận. Nhà trường rút kinh nghiệm sâu sắc khi thông tin đã không đầy đủ, kịp thời tới sinh viên.

Khi sinh viên đặt câu hỏi tại sao lúc ký giấy nhận tiền thì trên giấy không ghi rõ số tiền?

Ông Phạm Văn Long cho hay: "Thầy cô suy nghĩ rất đơn giản là khi các em nhận tiền thì các em ghi số tiền vào, để xác nhận số tiền các em nhận qua chữ viết của các em. Tuy nhiên thầy cô lại không giải thích về việc này nên các em nhìn nhận là ký khống. Để hoàn thiện việc chi tiền, giấy tờ chứng từ còn rất nhiều thứ. Nhà trường xin rút kinh nghiệm sâu sắc về vấn đề này”.

Trước thắc mắc tại sao sinh viên tình nguyện được nhận số tiền cao hơn, ông Phạm Văn Long cho biết, sinh viên tình nguyện thuộc nhóm khác và có mức chi khác.

Một sinh viên thuộc đội sinh viên tình nguyện đề nghị nhà trường công khai số tiền đã chi trả cho nhóm này, nêu rõ tiền bồi dưỡng đó không do ngân sách cấp mà do nhà trường trích quỹ thưởng riêng. Nữ sinh cảm thấy oan ức khi các sinh viên thuộc đội xếp chữ nghĩ rằng nhóm tình nguyện không làm gì mấy nhưng lại được nhiều tiền hơn.

Một sinh viên khác đề nghị nhà trường công khai tất cả các văn bản thể hiện thu chi để minh bạch thông tin và lấy lại danh dự cho nhà trường.