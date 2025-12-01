Thanh tra Lâm Đồng chỉ ra loạt sai phạm tại dự án biệt thự ven biển Mũi Né

Ngày 1/12, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã công bố kết luận thanh tra đối với dự án Sentosa Villa tại phường Mũi Né, do Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn làm chủ đầu tư. Cơ quan chức năng xác định, dự án này xảy ra sai phạm về tiến độ đầu tư, đất đai, xây dựng trái phép và giao dịch bất động sản không đúng luật; sai phạm kéo dài nhiều năm gây hệ lụy lớn cho quản lý Nhà nước và phát sinh đơn thư khiếu nại.

Thanh tra Lâm Đồng xác định, dự án Sentosa Villa chậm tiến độ 11 năm nhưng nhà đầu tư không báo cáo giãn tiến độ cho cơ quan quản lý theo quy định, trách nhiệm vi phạm này thuộc về Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn.

Một góc dự án Sentosa Villa (Ảnh: Phan Anh).

Ở lĩnh vực đất đai, theo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng), Văn phòng UBND tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh Bình Thuận cũ (nay là tỉnh Lâm Đồng) cho phép Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở đô thị trên diện tích 88.687m2 là không phù hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2016-2017 đã được duyệt của thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ.

Trách nhiệm sai phạm này thuộc về Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận (cũ) và lãnh đạo sở này cùng các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận (cũ).

Về xây dựng, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cho biết, các hạng mục công trình dự án Sentosa Villa được Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn xây dựng trên đất trồng cây lâu năm khác, không có giấy phép xây dựng; không thuộc trường hợp miễn giấy phép xây dựng, vi phạm Luật Xây dựng. Các vi phạm này của công ty được chỉ ra tại kết luận thanh tra của Bộ TN-MT năm 2018 (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và kết luận thanh tra Sở Xây dựng Bình Thuận năm 2020.

Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn chưa hoàn thành đầy đủ điều kiện để đưa sản phẩm ra thị trường theo quy định nhưng chủ đầu tư vẫn ký nhiều hợp đồng "hợp tác góp vốn", "mua bán biệt thự hình thành trong tương lai" với tổng giá trị gần 230 tỷ đồng. Việc này làm phát sinh nhiều đơn thư khiếu kiện kéo dài, trách nhiệm thuộc về Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cho biết, dự án Sentosa Villa chậm tiến độ 11 năm, thuộc trường hợp thu hồi dự án. Tuy nhiên, căn cứ theo các quy định, cơ chế đặc thù, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh đề xuất Ban Chỉ đạo 751 của Trung ương xem xét, chấp thuận cho Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn được tiếp tục đầu tư dự án theo quy định.

Trong trường hợp Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn tiếp tục được đầu tư dự án, Sở Tài chính hướng dẫn nhà đầu tư điều chỉnh lại mục tiêu dự án theo hướng thương mại, dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng; đồng thời rà soát năng lực tài chính và tính khả thi trước khi tham mưu UBND tỉnh quyết định.

Được biết, Dự án Sentosa Villa được UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) chấp thuận đầu tư lần đầu vào năm 2010, thay đổi lần 1 vào tháng 9/2013. Dự án có quy mô 160.639m2, vốn đầu tư 260 tỷ đồng; tiến độ thực hiện dự án 12 tháng kể từ tháng 9/2013.

Nhà đầu tư đưa ra mục tiêu Dự án Sentosa Villa là xây dựng, kinh doanh khu chung cư cao tầng, khách sạn 3 sao, biệt thự bán và cho thuê, công viên biển…