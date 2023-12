Hiện trường chế tạo pháo gây nổ khiến 2 người tử vong ở Ninh Bình

Hiện trường nơi chế tạo pháo gây nổ khiến căn nhà cấp 4 tan hoang (Video: Thái Bá).

Sáng 8/12, UBND huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã có báo cáo nhanh vụ nổ xảy ra khoảng 17h ngày 7/12, tại xóm Tây Thổ, xã Văn Hải, gây hậu quả làm chết 2 người, 1 người bị thương.

Các nạn nhân tử vong được xác định là chị Mai Thị X. (SN 1993) và chị Lương Thị G. (SN 1995). Cháu Phan Đại P. (SN 2019) bị thương. Cả 3 người cùng trú huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Vụ việc xảy ra khiến người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng, Công an tỉnh Ninh Bình đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, xác định, từ ngày 16/11, anh Nguyễn Văn Linh (SN 1996, trú Khối 1, thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn) ký hợp đồng thuê lại nhà của gia đình anh Trần Văn Chính (SN 1987, ở xóm Tây Thổ, xã Văn Hải với mục đích để ở.

Xem trên mạng xã hội, anh Nguyễn Văn Linh biết cách thức chế tạo pháo nổ nên đã đặt mua thuốc pháo, dây cháy chậm và vỏ pháo trên mạng xã hội, chế tạo pháo để bán.

Ngày 7/12, sau khi mua nguyên liệu trên mạng xã hội, anh Nguyễn Văn Linh đã thuê chị Mai Thị X. và Lương Thị G. (người cùng huyện) đến làm công việc lắp ngòi nổ, đóng gói thuốc pháo, đóng gói đơn hàng pháo để bán.

Khoảng 17h ngày 7/12, khi Linh đang ở trong phòng ngủ để thực hiện việc giao dịch đơn hàng trên máy tính thì gian bếp nhà ông Chính phát nổ.

Anh này chạy ra kiểm tra thì xác định chị X. và chị G. đã tử vong; cháu P. bị xây xát nhẹ (sau đó được gia đình đón về nhà). Nhà cửa, tài sản của gia đình ông Chính và các hộ dân xung quanh bị hư hỏng.

Ngay sau đó, Linh đến trụ sở Công an huyện Kim Sơn để khai báo sự việc.

Nhận được tin báo về vụ việc, lãnh đạo huyện Kim Sơn đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công an huyện khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Ninh Bình, tổ chức lực lượng chữa cháy, cấp cứu và truy tìm người bị nạn; khám nghiệm sơ bộ hiện trường.

Công an huyện Kim Sơn đã trưng cầu phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm pháp y. Đồng thời Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Sơn cũng ra quyết định tạm giữ Nguyễn Văn Linh để điều tra.

Bước đầu, Cơ quan Công an xác định đây là vụ cháy, nổ. Nguyên nhân ban đầu xác định là do Nguyễn Văn Linh đặt mua thuốc pháo và các chế phẩm để sản xuất, buôn bán trái phép pháo nổ, trong quá trình thực hiện thì bị cháy, nổ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Sơn đang phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân, diễn biến vụ việc.

Đồng thời, tập trung lực lượng, biện pháp để điều tra, xác minh vụ việc, làm rõ vi phạm của Nguyễn Văn Linh và những cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật