Hàng triệu người tham gia chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước"

Ngày 16/8, tại đi bộ hồ Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, hàng nghìn người đã tham gia chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”, do Bộ Công an cùng báo Nhân dân tổ chức.

Ngoài điểm cầu trung tâm hồ Hoàn Kiếm, chương trình cũng diễn ra tại các điểm cầu ở 34 tỉnh, thành phố và hơn 3.100 xã, phường, đặc khu hành chính trên cả nước.

“Cùng Việt Nam tiến bước” là một sự kiện cộng đồng, với thông điệp “1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”.

Chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” (Ảnh: Đ.C.).

Chương trình không chỉ là hoạt động thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,” mà còn là hành trình kết nối triệu trái tim, hội tụ mọi thế hệ, tầng lớp nhân dân từ thành thị đến nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng một Việt Nam đoàn kết, hùng cường và bền vững.

Theo ban tổ chức, từ ngày 25/7 đến 16/8, người dân cả nước đã tham gia đăng ký trực tuyến, đóng góp vào hành trình “1 tỷ bước chân”.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an (Ảnh: Đ.C.).

Mỗi bước chân được ghi nhận sẽ trở thành một “bước xanh,” góp phần giảm phát thải khí carbon, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và hướng tới mục tiêu Net Zero của quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng Trưởng ban chỉ đạo, khẳng định lực lượng CAND đã tiên phong trong việc tổ chức, vận động và tham gia chương trình, với sự tham gia của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ từ cấp xã đến cấp tỉnh.

Theo Thứ trưởng Công an, đây không chỉ là hoạt động thể chất mà còn là chiến dịch tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm, củng cố thế trận an ninh nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam khỏe mạnh, an toàn và trách nhiệm trong mắt bạn bè quốc tế.

Ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập báo Nhân dân (Ảnh: Đ.C.).

Ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập báo Nhân dân, đồng Trưởng Ban chỉ đạo chương trình, đánh giá chương trình này không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là hành trình của triệu trái tim cùng hòa nhịp - nơi hội tụ mọi thế hệ, mọi tầng lớp nhân dân.