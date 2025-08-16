Đại tướng Phan Văn Giang: "Không vì áo ướt, mặt vầy nước mà đi không tốt"

Sáng 16/8, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp tổ chức buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ tư chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng nhiều lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an dự buổi hợp luyện.

Tham gia buổi hợp luyện có hơn 16.300 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị Quân đội, Công an cùng hệ thống vũ khí, khí tài hiện đại.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng nay tại khu vực Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 có mưa nhỏ, với tinh thần "vượt nắng thắng mưa" tất cả các khối tham gia hợp luyện đi đều, đẹp, mạnh, hùng dũng.

Phát biểu sau khi buổi hợp luyện kết thúc Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá trang phục của các khối tham gia diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh rất đẹp.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Ảnh: Thành Đông).

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhận xét, sau dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 50 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước và đến nay là 80 năm Quốc khánh mỗi ngày, mỗi bước đi, mỗi hành động, việc làm và lòng quyết tâm mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Theo báo cáo của Tiểu ban diễu binh, diễu hành các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành lần này số lượng các quân nhân tốt nghiệp đại học chiếm hơn 53% và có rất nhiều chiến sĩ xung phong tham gia.

"Có những khối 100% chiến sĩ xung phong tham gia diễu binh, diễu hành. Chúng ta có thể thấy ý chí trách nhiệm, lòng tự hào dân tộc, lòng yêu nước của cán bộ, chiến sĩ, thanh niên bây giờ lên rất cao. Chính vì lẽ này chúng ta có những quyết sách rất lớn để quyết tâm bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc", Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhiều chiến sĩ tham gia lần này có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã khắc phục, gác lại việc riêng để thực hiện việc ý nghĩa.

Đặc biệt có những chiến sĩ tham gia cả 3 cuộc diễu binh (diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam; diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9) tính từ 7/5/2024 đến nay. Có cả những cặp vợ chồng đều tham gia diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9.

Các khối tham gia luyện tập diễu binh, diễu hành (Ảnh: Thành Đông).

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá đây là những điều rất đáng trân trọng, thể hiện trách nhiệm cá nhân của từng người với tập thể, đất nước, đặc biệt là với lực lượng vũ trang nhân dân.

Qua theo dõi buổi tổng hợp luyện Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhận xét nếu chỉ nhìn động tác đánh tay, bước chân thì không ai phân biệt được "phái yếu".

Các chiến sĩ khi về đơn vị sẽ xem lại các video trong buổi tổng hợp luyện để nhận thấy các điểm yếu, điểm mạnh của bản thân để có điều chỉnh, rút kinh nghiệm cho phù hợp, yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ngoài khối đi, Đại tướng Phan Văn Giang cũng biểu dương các khối đứng, khối quân nhạc có ý thức tốt; khối xe pháo của 2 lực lượng công an và quân đội đã đi rất tốt.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng nhắc lại hình ảnh vô cùng tự hào khi các cán bộ, chiến sĩ của Trường Sĩ quan Lục quân 1 tham dự duyệt binh tại Quảng trường Đỏ vào ngày 9/5.

Thời khắc lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên Quảng trường Đỏ trên màn hình hiện lên hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly khiến người dân vô cùng tự hào.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mong muốn các quân nhân tham gia diễu binh, diễu hành sắp tới sẽ tái hiện những hành động, vẻ đẹp, sức mạnh của các chiến sĩ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ trong ngày Quốc khánh.

Bên cạnh đó, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, thời gian đến Quốc khánh không còn nhiều, do đó các khối cần tự rút kinh nghiệm để có những bước đi đúng, đều, đẹp, hùng mạnh nhất.

Đặc biệt, dịp diễu binh lần này là lần đầu Hải quân tham dự với các lực lượng như: Cảnh sát biển và các lực lượng tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo.

"Chúng ta khẳng định với thế giới rằng có đầy đủ các lực lượng, quân binh chủng kể cả bảo đảm an ninh nội địa và bảo vệ vững chắc Tổ quốc", Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh và cho biết tại buổi diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9 đi cùng lực lượng vũ trang sẽ có các nước bạn như: Trung Quốc, Liên Bang Nga, Lào, Campuchia.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Ban chỉ đạo Tiểu ban diễu binh, diễu hành cùng các khối tổ chức luyện tập khoa học, rút kinh nghiệm kịp thời đến từng chiến sĩ cụ thể; đảm bảo ăn ở khoa học, sức khoẻ tốt. Ông cũng yêu cầu các khối tập luyện trong mọi điều kiện thời tiết, nếu chỉ vì mưa nhỏ mà nghỉ tập sẽ ảnh hưởng đến việc luyện tập.

"Năm 1985 tôi dự diễu binh kỷ niệm 40 năm thành lập nước mưa tầm tã như thế này rất nhiều lần. Đây là mùa mưa của miền Bắc mà năm được mùa nhãn, mưa sẽ nhiều hơn. Nếu ngày Quốc khánh lễ diễu binh mà có mưa chúng ta vẫn phải đi tốt không vì điều kiện thời tiết, không vì áo ướt, không vì mặt vầy nước mưa mà chúng ta đi không tốt", Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh

Ông cũng cho biết, từ nay đến khi diễn ra lễ chính thức còn 2 buổi tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình (1 buổi diễn ra ban ngày, 1 buổi diễn ra ban đêm). Đây là thời cơ tốt cho các phương tiện truyền thông rút kinh nghiệm để đưa lên các hình ảnh đẹp nhất.

Bộ trưởng Phan Văn Giang mong muốn khi diễn ra buổi lễ chính thức các khối đều, đẹp "như một" chứ không chỉ 100 người như một. Ông tin tưởng cuộc diễu binh, diễu hành sắp tới sẽ thành công tốt đẹp và đem lại niềm tự hào cho dân tộc, đất nước và cho chính cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ.