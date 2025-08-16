Greenfeed được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025”

Giải thưởng HR Asia Awards (HRAA) là một trong những giải thưởng quốc tế uy tín, tôn vinh các doanh nghiệp có chính sách nhân sự xuất sắc và môi trường làm việc chuyên nghiệp tại khu vực. Kết quả được đánh giá dựa trên khảo sát ẩn danh nhân viên và phỏng vấn trực tiếp ban lãnh đạo, áp dụng mô hình độc quyền T.E.A.M. (Total Engagement Assessment Model) để đo lường mức độ gắn kết thực sự giữa nhân viên và tổ chức.

Lãnh đạo Greenfeed và nhân viên cùng lên nhận giải thưởng (Ảnh: Greenfeed).

Năm nay, Greenfeed ghi dấu ấn với các chỉ số vượt trội so với thị trường. Cụ thể, chỉ số Core - Nền tảng cốt lõi (đánh giá văn hóa, phong cách lãnh đạo, sáng kiến nội bộ) đạt 4,16 điểm so với 3,86 điểm trung bình; chỉ số Self - Cảm nhận cá nhân (đánh giá mức độ gắn kết của nhân viên thông qua cảm xúc, suy nghĩ và giá trị cá nhân) đạt 4,33 điểm so với 3,96 điểm trung bình; chỉ số Group - Tinh thần tập thể đạt (đánh giá sự tin tưởng, hỗ trợ và gắn bó trong môi trường làm việc tập thể) đạt 4,41 điểm so với 4,04 điểm trung bình.

Cùng được vinh danh “Great Place to Work” vào tháng 7, Greenfeed tiếp tục khẳng định chiến lược nhân sự bài bản được vun đắp qua hơn hai thập kỷ, dựa trên nền tảng tin tưởng, sẻ chia và niềm tin nội bộ.

Nền tảng từ văn hóa tôn trọng sự khác biệt và tính nhân văn

Greenfeed kiên định với chiến lược nhân sự DE&I, đặt trọng tâm vào sự tin tưởng, minh bạch, tôn trọng khác biệt và đề cao tính nhân văn. Các chính sách tuyển dụng, phát triển và trao quyền được thiết kế mở rộng cơ hội cho mọi đối tượng, đi kèm những phúc lợi riêng cho lao động nữ.

Nhân viên làm việc tại nhà máy (Ảnh: Greenfeed).

Thế hệ nhân sự trẻ được Greenfeed đặt ở trung tâm phát triển, với loạt chương trình ươm mầm tài năng trên toàn quốc như học bổng, thực tập trải nghiệm, tham quan thực tế thông qua hợp tác với hơn 40 trường đại học, cao đẳng. Mỗi năm, doanh nghiệp trao hơn 50 suất học bổng, tiếp nhận hơn 550 thực tập sinh và thu hút trên 2.280 sinh viên tham gia hội thảo nghề nghiệp.

Trước mỗi thay đổi về nhân sự, Greenfeed tạo cơ hội điều chuyển trong nội bộ hoặc hỗ trợ giới thiệu công việc mới bên ngoài, kèm đào tạo kỹ năng, kết nối tuyển dụng và thư giới thiệu với tinh thần tôn trọng và thiện chí.

Nhận thức rằng mỗi nhân sự là một ẩn số khác biệt, Greenfeed xây dựng chiến lược nhân sự phù hợp từng thế hệ từ Baby Boomers đến Gen Z, Gen Alpha. Thay vì chỉ nhấn mạnh “cân bằng” (work-life balance), doanh nghiệp hướng đến “phù hợp” (work-life fit) - nơi nhân viên sống đúng là mình cả trong công việc lẫn đời sống cá nhân. Các câu lạc bộ chạy bộ, Zumba, Yoga, tennis… được duy trì rộng khắp như một cách duy trì các kết nối xã hội giữa lãnh đạo và nhân viên.

Phát triển nhân sự nội bộ linh hoạt để khai phóng tiềm năng

Greenfeed đầu tư mạnh cho các hoạt động đào tạo đội ngũ như “Học viện Greenfeed”, chương trình “Leaders for Goodness”, hỗ trợ phát triển năng lực cá nhân hóa (IDP) và ưu tiên đề bạt nội bộ trước khi tuyển dụng bên ngoài. Song song, doanh nghiệp áp dụng chiến lược tận dụng nguồn lực từ chuyên gia bên ngoài và xu hướng “Kinh tế hợp đồng” nhằm tăng sự linh hoạt trong môi trường làm việc, mở ra cơ hội cho nhiều nhóm lao động khác nhau.

Tại Greenfeed, hành trình của mỗi nhân viên từ ngày đầu gia nhập cho đến khi rời đi luôn được quan tâm và đồng hành sát sao. Thay vì tuyển dụng người giỏi nhất, doanh nghiệp tìm kiếm những người phù hợp để cùng nhau phát triển bền vững và khai phóng trọn vẹn tiềm năng trong mỗi cá nhân.

Với chủ đề “Multi-Generation Synergy - Sức mạnh kết nối đa thế hệ”, HR Asia Awards 2025 tôn vinh những tổ chức biết xây dựng môi trường hòa hợp, nơi mọi thế hệ cùng đóng góp và lớn mạnh. Việc Greenfeed có mặt trong danh sách này không chỉ là một giải thưởng, mà còn là sự ghi nhận cho hành trình bền bỉ tạo dựng một nơi làm việc hạnh phúc, nhân văn và truyền cảm hứng hơn 2 thập kỷ qua.

