Ông Zelensky sẽ đến Mỹ hội đàm với ông Trump ngay sau thượng đỉnh Mỹ - Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Kyiv Independent).

“Ukraine tái khẳng định sẵn sàng nỗ lực tối đa để đạt được hòa bình. Tổng thống Trump đã thông tin về cuộc gặp của ông với nhà lãnh đạo Nga và những điểm chính trong thảo luận của họ. Điều quan trọng là sức mạnh của nước Mỹ có tác động đến diễn biến tình hình”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong tuyên bố ngày 16/8.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho hay: “Vào thứ hai (18/8), tôi sẽ gặp Tổng thống Trump tại Washington để thảo luận tất cả các chi tiết liên quan đến việc chấm dứt xung đột. Tôi biết ơn vì lời mời này”.

Đây là bình luận đầu tiên của ông sau khi hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin ở Alaska kết thúc.

Ông Zelensky cho biết, ông đã có “cuộc trò chuyện kéo dài khoảng một giờ và mang tính thực chất” với Tổng thống Trump và sau đó là với các nhà lãnh đạo châu Âu để thông báo lại kết quả hội nghị thượng đỉnh Alaska.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh thêm, ông ủng hộ đề xuất của Tổng thống Trump về một cuộc gặp ba bên giữa Ukraine, Nga và Mỹ.

“Ukraine nhấn mạnh rằng các vấn đề then chốt có thể được thảo luận ở cấp lãnh đạo, và một cuộc họp 3 bên là phù hợp cho điều này”, ông Zelensky nói.

Ông bổ sung: “Điều quan trọng là châu Âu tham gia vào mọi giai đoạn để bảo đảm các cam kết an ninh đáng tin cậy cùng với nước Mỹ. Chúng tôi cũng đã thảo luận về những tín hiệu tích cực từ phía Mỹ liên quan đến việc tham gia bảo đảm an ninh cho Ukraine. Chúng tôi tiếp tục phối hợp lập trường với tất cả các đối tác. Tôi cảm ơn tất cả những ai đang giúp đỡ”.

Ngày 15/8, Tổng thống Putin đã đến Alaska để dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Trump. Mặc dù khẳng định cuộc hội đàm kéo dài 3 giờ này rất hiệu quả, có tiến triển, song ông Trump cho biết họ chưa thể đạt được thỏa thuận hòa bình về Ukraine. Ông hy vọng sẽ đàm phán thêm với phía Nga để tìm giải pháp nhanh chóng cho cuộc chiến Ukraine.

Về phần mình, Tổng thống Putin cũng khẳng định cuộc họp hiệu quả, mang tính xây dựng. Ông một lần nữa nhấn mạnh, Nga quan tâm đến chấm dứt xung đột Ukraine càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên, 2 nhà lãnh đạo không nêu cụ thể những vấn đề đã đạt đồng thuận tại cuộc hội đàm.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng việc Tổng thống Trump từ chối gia tăng sức ép lên Moscow về tình hình Ukraine là một trong những kết quả của hội nghị thượng đỉnh Alaska.

“Một là cơ chế đầy đủ cho các cuộc gặp cấp cao giữa Nga và Mỹ đã được khôi phục. Đây là cơ chế mang tính hòa bình, không có tối hậu thư hay đe dọa. Hai là, Tổng thống Nga đã trực tiếp và chi tiết trình bày với nhà lãnh đạo Mỹ các điều kiện của chúng tôi để chấm dứt xung đột ở Ukraine. Ba là sau gần 3 giờ đàm phán, chủ nhân Nhà Trắng đã từ chối leo thang sức ép lên Nga. Ít nhất là vào lúc này”, ông Medvedev viết trên kênh Telegram.