Thủ tướng: “Nhà ở xã hội phải đa dạng phân khúc và hình thức mua, thuê mua”

Yêu cầu này được Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt ra khi phát biểu khai mạc Hội nghị sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch triển khai 5 tháng cuối năm, sáng 16/8.

Nhấn mạnh “an cư mới lạc nghiệp”, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh nhà ở xã hội được xác định là một vấn đề lớn.

Cùng với sự đầu tư của Nhà nước, với phương châm “có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, ai có gì góp nấy”, đến nay, Thủ tướng cho biết cả nước đã hoàn thành giải quyết nhà ở cho người có công với cách mạng và đang thực hiện hiệu quả việc xoá nhà tạm, nhà dột nát, dự kiến hoàn thành sớm hơn 5 năm so với mục tiêu ban đầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch triển khai 5 tháng cuối năm (Ảnh: Đoàn Bắc).

“Việc đảm bảo cho mỗi người dân đều có chỗ ở là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ, mà là mệnh lệnh từ trái tim, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, tình đại đoàn kết toàn dân tộc”, Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng đã phê duyệt đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, trong đó trong năm 2025 phải xây dựng 100.000 căn. Gần đây cán bộ, công chức, viên chức khó khăn về nhà ở cũng được bổ sung là đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Quán triệt quan điểm đầu tư cho nhà ở xã hội là đầu tư cho phát triển, phát triển nhà ở xã hội góp phần phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng cho biết đến nay, cả nước có 692 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 633.559 căn.

Trong số đó, có 146 dự án hoàn thành, quy mô 103.717 căn; 144 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 127.261 căn; 402 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 402.581 căn.

Như vậy, số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến năm 2025 đạt 59,6% so với chỉ tiêu đã đặt ra tại Đề án là đầu tư xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030.

Kết quả này đáng khích lệ nhưng để hoàn thành mục tiêu của đề án, trong đó ngay trong năm 2025 hoàn thành xây dựng 100.000 căn hộ nhà ở xã hội, theo Thủ tướng, còn nhiều việc phải làm.

Ông yêu cầu các đại biểu dự hội nghị thẳng thắn, nghiêm túc, cầu thị, thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế, bài học kinh nghiệm, nhất là về hoàn thiện thể chế, phương pháp tổ chức thực hiện, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, huy động nguồn lực và sự tham gia của toàn xã hội vào việc xây dựng nhà ở xã hội.

Chia sẻ mô hình khu nhà ở xã hội tại đô thị mới An Vân Dương của TP Huế, Thủ tướng lưu ý việc xây dựng nhà ở xã hội phải đa dạng phân khúc, đa đạng hình thức mua, thuê mua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng cũng yêu cầu nhà ở xã hội phải đảm bảo các hạ tầng thiết yếu về giao thông, điện, viễn thông, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, hạ tầng văn hoá, y tế, giáo dục…

Báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy trong 7 tháng đầu năm 2025, cả nước đã hoàn thành 36.962/100.275 căn nhà ở xã hội (đạt 37%). Dự kiến đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành thêm 36.700 căn (tổng là 73.671/100.275 căn, đạt 73%).

Theo Bộ Xây dựng, các địa phương có khả năng hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu năm 2025, gồm: thành phố Hải Phòng, thành phố Huế, các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Nghệ An, Tây Ninh.

Bên cạnh đó, còn một số địa phương chưa có dự án được khởi công, đầu tư xây dựng như Cao Bằng, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hà Tĩnh…