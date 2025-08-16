Huy động hàng chục cảnh sát tìm ông lão mất tích khi lội qua sông

Ngày 16/8, thông tin từ UBND xã Sơn Thủy, tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng chức năng đã mở rộng phạm vi tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm được ông Đ.H. (SN 1944), trú tại xã Sơn Thủy.

Trưa 15/8, sau khi dự đám cưới của người thân, ông H. lội qua sông Xà Lò về nhà. Khi qua sông, ông H. rơi vào khu vực nước sâu, chảy xiết nên bị cuốn trôi. Nhận tin báo, chính quyền và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm nhưng không thành công.

Cảnh sát tìm kiếm ông H. xuyên đêm (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an Quảng Ngãi) cũng điều động hàng chục chiến sĩ và phương tiện hỗ trợ tìm kiếm ông H..

Tuy nhiên, đoạn sông ông H. gặp nạn nước chảy xiết, hai bên bờ có nhiều bụi rậm nên việc tìm kiếm khó khăn.

Đến 13h ngày 16/8, việc tìm kiếm nạn nhân vẫn chưa có kết quả.

Đoạn sông Xà Lò qua địa bàn xã Sơn Thủy thường xuyên xảy ra tai nạn đuối nước. Khu vực này chưa có cầu, để tiết kiệm thời gian, người dân hai bên bờ sông thường di chuyển qua lại bằng đò hoặc lội bộ dẫn đến nguy cơ đuối nước.