Ông Putin tiết lộ câu đầu tiên nói với ông Trump ở Alaska

Tổng thống Nga Vladimir Putin xuống sân bay ở Alaska và gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Khi chúng tôi gặp nhau, lúc tôi bước ra khỏi máy bay, tôi đã nói: “Chào buổi chiều, người láng giềng thân mến. Rất vui thấy ông vẫn khỏe mạnh”, Tổng thống Nga Putin tiết lộ tại cuộc họp báo chung về câu đầu tiên nói với Tổng thống Trump khi đáp xuống sân bay ở Alaska ngày 15/8.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết thêm: “Tôi nghĩ đó là những lời rất thân tình mà chúng tôi có thể dành cho nhau. Chúng ta chỉ bị ngăn cách bởi eo biển Bering, thực ra chỉ có hai hòn đảo nằm giữa đảo Nga và đảo Mỹ. Chúng chỉ cách nhau 4km. Chúng ta là những láng giềng gần gũi, và đó là sự thật”.

“Ai cũng biết rằng đã 4 năm qua không hề có một hội nghị thượng đỉnh nào giữa Nga và Mỹ, và đó là một quãng thời gian dài. Khoảng thời gian ấy thực sự rất khó khăn cho quan hệ song phương, và thẳng thắn mà nói, chúng đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh. Tôi nghĩ điều đó không mang lại lợi ích gì cho cả hai nước cũng như cho thế giới nói chung. Rõ ràng là sớm hay muộn chúng ta cũng phải điều chỉnh tình hình, phải chuyển từ đối đầu sang đối thoại”, ông Putin chia sẻ.

Ông nhấn mạnh: “Nhìn chung, điều rất quan trọng đối với 2 quốc gia chúng ta là phải lật sang một trang mới để quay trở lại hợp tác”.

Tổng thống Putin nhấn mạnh thêm: “Thật mang tính biểu tượng khi không xa nơi đây, tại biên giới Nga - Mỹ, có cái gọi là Đường đổi ngày quốc tế. Tôi nghĩ người ta có thể bước qua, theo nghĩa đen, từ hôm qua sang ngày mai, và tôi hy vọng chúng ta sẽ làm được điều đó trong lĩnh vực chính trị.

Ông Trump và ông Putin cùng lên xe Cadillac của Tổng thống Mỹ (Video: Sputnik).

Ngày 15/8, Tổng thống Putin đã đến Alaska để dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Trump. Đây là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của Putin trong gần mười năm qua. Lần gần nhất ông đến Mỹ là vào tháng 9/2015 để tham dự kỳ họp kỷ niệm của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York.

Nhà lãnh đạo Nga được Tổng thống Trump tiếp đón trên thảm đỏ, bằng màn bắt tay thân mật. Ông Putin cũng nhận lời lên siêu xe “Quái thú” của ông Trump để cùng di chuyển đến nơi họp thượng đỉnh, động thái này được cho là khá hiếm hoi.

Cuộc hội đàm kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ, nhưng có sự thay đổi vào phút chót khi diễn ra theo hình thức 3-3, nghĩa là mỗi bên có 3 thành viên tham gia thay vì chỉ có 2 Tổng thống như kế hoạch ban đầu.

Mặc dù khẳng định cuộc hội đàm hiệu quả, có tiến triển, song ông Trump cho biết họ chưa thể đạt được thỏa thuận hòa bình về Ukraine. Cuộc họp báo sau đó chỉ kéo dài hơn 10 phút, trong khi bữa trưa kết hợp làm việc của phái đoàn Mỹ và Nga cũng bị hủy.