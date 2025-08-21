Hiện trạng cao tốc Bắc - Nam từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa

Từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có 5 dự án thành phần của công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025. Các dự án thành phần gồm cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong và Vân Phong - Nha Trang.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có tổng mức đầu tư 20.400 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án 2 Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có 3 hầm xuyên núi (Ảnh: Quốc Triều).

Dự án có chiều dài 88km, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi dài 60,3km, đoạn qua tỉnh Gia Lai dài 27,7km. Đây là dự án có quy mô lớn nhất trong 12 dự án thành phần thuộc công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Các nhà thầu đang triển khai 50 mũi thi công với hơn 3.000 nhân sự và 1.140 thiết bị. Đến thời điểm này, dự án đã đạt trên 75% tổng khối lượng.

Trên tuyến có 3 hầm, trong đó hầm số 3 dài 3,2km, đây là hầm dài nhất trên tuyến cao tốc Bắc - Nam. Hầm số 3 là hầm đường bộ lớn thứ ba cả nước sau hầm Hải Vân và hầm Đèo Cả.

Công nhân làm việc xuyên đêm đảm bảo hoàn thành dự án trong năm 2025 (Ảnh: Quốc Triều).

Đại diện đơn vị tổng thầu cho biết theo hợp đồng với chủ đầu tư, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào tháng 8/2026. Tuy nhiên, các nhà thầu của dự án phấn đấu hoàn thành cả phần đường trong tháng 9, hoàn thành toàn bộ hầm số 3 trong tháng 12. Dự kiến dự án sẽ vượt tiến độ 8 tháng so với kế hoạch.

Sau khi hoàn thành, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn sẽ kết nối với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được thông xe năm 2018. Dự án có chiều dài 139km với tổng mức đầu tư là 34.516 tỷ đồng.

Cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn

Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn có tổng chiều dài trên 70km qua tỉnh Gia Lai (tỉnh Bình Định cũ). Tổng mức đầu tư hơn 12.400 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư.

Theo ông Bùi Trọng Lai, Giám đốc điều hành dự án cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn, tính đến thời điểm này, cả 2 gói thầu xây lắp của dự án được thực hiện cơ bản đúng tiến độ.

Trong đó, gói thầu số 12 cơ bản hoàn thành các công trình cầu, cống, hầm chui trên tuyến. Hạng mục nền, mặt đường đã được hoàn thiện và thông xe kỹ thuật vào ngày 19/8.

Cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn qua địa bàn phường An Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Doãn Công).

Riêng gói thầu số 11 gặp một số vướng mắc vì đoạn tuyến này đi qua rừng tự nhiên. Việc chuyển mục đích sử dụng rừng chậm dẫn đến nhà thầu nhận mặt bằng trễ 8 tháng so với kế hoạch. Mặt khác, mùa mưa năm 2024 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến quá trình thi công gói thầu này.

Ông Lai cho biết thêm, hiện việc thi công đường găng của dự án gặp khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ và kế hoạch giải ngân của dự án. Đặc biệt là là đoạn tuyến qua rừng tự nhiên từ Km18+650 đến Km21+100 thuộc gói thầu 11.

Tổng khối lượng đất đá còn phải đào khoảng 0,185 triệu m3. Trong khi đó nhà thầu chỉ còn khoảng 1 tháng để hoàn thành toàn bộ khối lượng này.

Mặt đường cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn đã được thảm nhựa (Ảnh: Doãn Công).

Nhà thầu đã có các phương án tăng cường các mũi thi công, thiết bị nhân lực, tăng ca, tăng kíp đẩy nhanh tiến độ thi công. Đặc biệt là việc thi công đoạn qua khu vực có rừng tự nhiên để đảm bảo tiến độ gói thầu nói riêng và dự án nói chung.

Các đơn vị thi công đang phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30/9 theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh

Dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh có chiều dài 61,7km (không bao gồm 5,1km đoạn qua hầm Cù Mông). Trong đó, có 19,6km qua tỉnh Gia Lai và 42km qua tỉnh Đắk Lắk. Tổng mức đầu tư hơn 14.800 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư.

Dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh dự kiến hoàn thành trong tháng 12 (Ảnh: Thúy Diễm).

Theo chủ đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt 100%. Các hạng mục chính của dự án cũng cơ bản hoàn thành. Cụ thể, đào nền đường đạt trên 98%, đắp nền K95 đạt 98%, đắp nền K98 đạt 86%, cấp phối đá dăm đạt trên 85%, thi công cống thoát nước đạt 98%.

Đối với các công trình hầm chui dân sinh thi công đạt 100%. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào vận hành vào tháng 12 năm nay.

Cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong

Dự án cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong dài trên 48km đi qua nhiều phường, xã của tỉnh Đắk Lắk. Dự án có tổng mức đầu tư gần 10.800 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư.

Một đoạn cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong đã cơ bản hoàn thành (Ảnh: Trung Thi).

Theo đại diện Ban Quản lý dự án 7, dự án được khởi công vào năm 2023, dự kiến hoàn thành vào ngày 19/12.

“Hiện các hạng mục lớn như hầm Tuy An, cầu Đà Rằng đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo tiến độ đề ra. Đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ thảm nhựa mặt đường, quyết tâm đưa dự án về đích dịp cuối năm nay”, đại diện Ban Quản lý dự án 7 chia sẻ.

Dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang dài trên 83km đi qua nhiều xã, phường của tỉnh Khánh Hòa, tổng mức đầu tư gần 12.000 tỷ đồng. Công trình do Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư.

Hiện nay đã có 70/83km của cao tốc này đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chưa thu phí. Riêng 13km điểm đầu của dự án (đoạn kết nối vào hầm Cổ Mã) chưa hoàn thiện.

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang đã hoàn thành 70km, 13km còn lại sẽ hoàn thành vào dịp 2/9 (Ảnh: Quốc Triều).

Ông Chu Văn An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, cho biết hiện đơn vị thi công 13km ở đầu tuyến đã cơ bản hoàn thiện các công việc. Dự kiến đoạn cao tốc này sẽ đưa vào vận hành dịp 2/9.

Khi dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang hoàn thành, ô tô có thể chạy trên cao tốc một mạch trên 450km từ TPHCM đến hầm Đèo Cả (khu vực giáp ranh 2 tỉnh Đắk Lắk - Khánh Hòa), sau đó đi theo quốc lộ 1 tiếp tục di chuyển ra các tỉnh phía Bắc.

Trạm thu phí cao tốc Nha Trang - Cam Lâm (Ảnh: Trung Thi).

Tại Khánh Hòa còn có cao tốc Nha Trang - Cam Lâm dài hơn 49km đã đưa vào khai thác từ tháng 5/2023, chưa có trạm dừng nghỉ.

Dự án có quy mô 4 làn xe, không có làn khẩn cấp, tốc độ 60-90km/h. Mức phí 82.000-311.000 đồng/lượt.