Hàng trăm hộ dân sống trong lo sợ tại chung cư hơn nửa thế kỷ ở TPHCM

Chung cư Phạm Thế Hiển (phường Chánh Hưng, TPHCM) được xây dựng từ năm 1972, hiện xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hàng trăm hộ dân sinh sống tại đây.

Sống bất an trong chung cư "chờ sập" ở TPHCM

Chung cư có 3 lô A, B, C, mỗi lô gồm 4 tầng, hiện có khoảng 450 hộ dân sinh sống.

Năm 2017, cơ quan chức năng đã kiểm định đánh giá lô A và lô B của chung cư Phạm Thế Hiển ở cấp độ B (không đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường), lô C ở mức độ cấp C (xuất hiện tình trạng nguy hiểm). Thế nhưng đến nay, chung cư này vẫn là nơi sinh sống của hàng trăm hộ dân, hằng ngày họ phải đối mặt với những rủi ro từ những căn chung cư "chờ sập".

Theo ghi nhận của phóng viên, lô B và C của chung cư xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục bị nứt gãy, bê tông bị rơi vỡ lộ phần khung sắt rỉ sét.

"Nhiều hôm mưa gió, nằm trong phòng nhưng nghe âm thanh bê tông từ trần hành lang rơi rất rõ. Có nhiều trường hợp người dân tại đây bị bê tông rơi trúng đầu", bà Loan (68 tuổi, sống tại lô B) nói.

Tại lô B của chung cư, hành lang tầng 2 bị hư hỏng, mất một mảng tường lớn, gây mất an toàn cho các cư dân sinh sống tại đây.

Cách đó không xa, người dân dựng hàng rào tạm bằng tre để lấp vào vị trí hành lang bị đổ sập.

Các lối đi, lối thoát hiểm tại chung cư được người dân tận dụng để chất đồ và làm bãi giữ xe.

Hơn 50 năm tồn tại, hiện chung cư Phạm Thế Hiển đã xuống cấp nghiêm trọng.

Bà Lê Thị Liên (71 tuổi) sống tại lô C chung cư Phạm Thế Hiển từ năm 1972 đến nay. Căn nhà chật chội, ẩm mốc này là nơi sinh sống của 6 thành viên trong gia đình.

"Nhìn chung cư xuống cấp như vậy, gia đình tôi cũng mong muốn địa phương có chính sách di dời sang nơi ở mới để đảm bảo an toàn", bà Liên bày tỏ.

Một số người dân còn dựng lều ở hành lang chung cư để nghỉ ngơi, sinh hoạt.

Phía dưới chung cư Phạm Thế Hiển là khu chợ tự phát. Dây điện tại đây được đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy cơ chập điện, cháy nổ.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, thành phố hiện có 474 chung cư với 573 lô xây trước năm 1975. Nhiều công trình xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trong số này, 16 chung cư ở mức độ nguy hiểm cấp D (hư hại nặng, nguy hiểm), 116 chung cư cấp C và 332 chung cư cấp B.

Theo đó, đã có 9 trong số 16 chung cư có kết quả kiểm định cấp D (cấp hư hỏng nặng, gây nguy hiểm cho người dân sinh sống) hoàn tất di dời, với 534 hộ dân được chuyển đến nơi ở mới. Hiện tại, 3 chung cư đang trong quá trình di dời, còn lại 4 chung cư chưa thực hiện di dời.

Vị trí chung cư Phạm Thế Hiển ở phường Chánh Hưng, TPHCM (Ảnh: Google Maps).