Gấp rút hoàn thành các hạng mục của Triển lãm thành tựu 80 năm Quốc khánh

Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với chủ đề: "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" sẽ diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Ngay từ những ngày này, hàng trăm công nhân đang miệt mài làm việc khẩn trương, dồn sức cho những công đoạn cuối cùng, từ lắp dựng gian trưng bày, trang trí cảnh quan đến hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật.

Triển lãm tôn vinh, giới thiệu thành tựu nổi bật của đất nước qua 80 năm bảo vệ, xây dựng và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Công nhân khẩn trương thi công các hạng mục bên ngoài lối vào sảnh chính của Nhà triển lãm Kim Quy.

Dễ dàng nhận thấy logo chính thức của các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nổi bật và trang trọng, tạo điểm nhấn cho toàn bộ không gian sự kiện.

Khu vực trong Nhà triển lãm Kim Quy, hàng trăm gian trưng bày đang được gấp rút thi công và hoàn thiện

Lần đầu tiên, các Bộ, ban, ngành Trung ương cùng 34 tỉnh, thành phố và hơn 200 doanh nghiệp lớn sẽ hội tụ tại một sự kiện quy mô đặc biệt, tạo nên bức tranh toàn diện về chặng đường phát triển giàu cảm xúc và vinh quang của đất nước.

Ước tính gần 300 đơn vị tham gia, triển lãm được đánh giá là một hoạt động mang tầm vóc quốc gia, khắc họa rõ nét thành tựu 80 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển Tổ quốc.

Mái vòm thép khổng lồ được treo cờ Đảng và cờ Tổ quốc.

Khu triển lãm trong nhà chia thành 6 chủ đề gắn liền hành trình phát triển gồm: Việt Nam - Đất nước - Con người; 95 năm cờ Đảng soi đường; Kiến tạo và phát triển; Đầu tàu Kinh tế; Khởi nghiệp kiến quốc; Tỉnh giàu - Nước mạnh.

Rất nhiều màn hình LED cỡ lớn đang được lắp đặt bên trong khu triển lãm, sẵn sàng phục vụ cho việc trình chiếu, truyền tải hình ảnh và thông điệp xuyên suốt những ngày sự kiện diễn ra, góp phần mang lại không gian hiện đại và sinh động.

Không gian bên ngoài cũng đang được khẩn trương hoàn thiện với nhiều hạng mục quan trọng như phối cảnh, tiểu cảnh trang trí, hệ thống sân khấu. Tất cả đều được triển khai đồng bộ, tạo nên diện mạo trang trọng, sẵn sàng cho ngày hội lớn của đất nước.

Triển lãm ngoài trời chia bốn khu theo chủ đề: Ngày hội non sông; Khát vọng bầu trời - Vì tương lai xanh; Đoàn tàu ẩm thực Bắc - Nam; Thanh gươm và Lá chắn, cùng với các sự kiện âm nhạc góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc và tôn vinh bản sắc dân tộc.

Chiếc máy bay IL-14 số hiệu VN-C482 đã được Cục Hàng không Việt Nam vận chuyển tới Trung tâm Triển lãm Việt Nam để trưng bày trong triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Chiếc máy bay IL-14 suốt nhiều năm qua được đặt tại không gian trưng bày ngoài trời của Bảo tàng Hàng không, trở thành hiện vật lịch sử vô cùng quý giá.

Đây chính là chiếc chuyên cơ từng nhiều lần thực hiện các chuyến bay đặc biệt, chở Bác Hồ cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, gắn liền với những dấu ấn thiêng liêng của lịch sử dân tộc.

Một chiếc máy bay khác cũng đang được gấp rút lắp đặt tại khu vực trưng bày ngoài trời của triển lãm.

Triển lãm thành tựu đất nước năm nay mang chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9.

Trong suốt những ngày diễn ra Triển lãm sẽ có nhiều hoạt động biểu diễn, giao lưu các đơn vị nghệ thuật, các tỉnh, thành phố; các chương trình talkshow, giao lưu, trải nghiệm của ngành game và các hoạt động văn hóa nghệ thuật khác.