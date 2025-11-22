Kiến nghị thay từ xả lũ bằng “vận hành điều tiết qua tràn xả sâu”

UBND thành phố Đà Nẵng đã có báo cáo gửi Thủ tướng về tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn, trong đó kiến nghị nhiều nội dung liên quan quy trình vận hành, điều tiết xả lũ của hồ thủy điện (ở khu vực tỉnh Quảng Nam cũ).

Trong báo cáo, Đà Nẵng kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, báo cáo Thủ tướng điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn (quy trình 1865 ban hành năm 2019).

Đập thủy điện Sông Tranh 2 vận hành hạ dần mực nước hồ chứa vào trưa 15/11 (Ảnh: A Núi).

Thành phố Đà Nẵng đề xuất thay thế một số cụm từ, chức danh cho phù hợp với Luật Phòng thủ dân sự năm 2023 và điều chỉnh thời gian mùa lũ "từ ngày 1/9 đến 15/12" thành ngày "từ 1/9 đến 31/12".

Đà Nẵng cũng đề nghị bổ sung kịch bản vận hành khi lưu lượng nước về hồ vượt ngưỡng nhưng mực nước hạ du còn thấp thì cho phép chủ hồ vận hành hạ mực nước hoặc duy trì mực nước hợp lý.

Thành phố kiến nghị xem xét thay cụm từ “xả lũ” bằng cụm từ “vận hành điều tiết qua tràn xả sâu” nhằm phù hợp thực tế việc vận hành điều tiết hồ chứa.

Một đề xuất quan trọng khác là tăng dung tích phòng lũ của các hồ chứa vào đầu mùa mưa để nâng cao khả năng giảm lũ cho hạ du.

Số liệu cho thấy trong đợt lũ ngày 25-30/10, tổng lượng nước về các hồ trên sông Vu Gia hơn 1,68 tỷ m3, trong khi dung tích phòng lũ tối đa của các hồ Avương, Sông Bung 4, Đak Mi chỉ hơn 274 triệu m3 (tỷ lệ 16,3%).

Trên sông Thu Bồn, lượng lũ về hơn 906 triệu m3, nhưng hồ Sông Tranh 2 chỉ có dung tích phòng lũ trên 194 triệu m3 (tỷ lệ 21,4%).

Đợt mưa lũ cuối tháng 10 đã gây thiệt hại nặng nề tại thành phố Đà Nẵng. Nhiều địa phương nằm ven sông Vu Gia, Thu Bồn đã có nhà cửa, đất đai bị nước lũ gây sạt lở, khiến họ mất hết tài sản.

Thành phố đã sơ tán 4.835 hộ dân với 15.886 nhân khẩu ra khỏi vùng ngập sâu, sạt lở nguy hiểm. Mưa lũ khiến 15 người chết, 3 người mất tích, 117 người bị thương, sập hoàn toàn 66 ngôi nhà.

Ngoài ra, hạ tầng giao thông, kênh mương thủy lợi bị phá hủy nặng nề. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 1.300 tỷ đồng.