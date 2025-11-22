Người phụ nữ ở Hưng Yên thoát bẫy lừa đảo của kẻ giả danh công an

Ngày 22/11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Công an xã Thụy Anh đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo giả danh công an.

Chị N.T.T.T. đến Công an xã Thuỵ Anh trình báo (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Cụ thể, khoảng 19h ngày 19/11, chị N.T.T.T. (SN 2000, trú thôn Nhạo Sơn, xã Thụy Anh) đến trụ sở công an xã trình báo về việc bị một số đối tượng gọi điện giả danh công an, đe dọa rằng chị “có liên quan một vụ án ma túy đang thụ lý”.

Các đối tượng yêu cầu chị T. kết bạn qua mạng xã hội Zalo, gọi video cho chị T. xem hình ảnh những người mặc quân phục và gửi hàng loạt văn bản giả mạo cơ quan Nhà nước, có đầy đủ thông tin cá nhân của chị nhằm tạo lòng tin.

Các đối tượng này liên tục thao túng tâm lý, thậm chí khi biết chị T. không có tiền trong tài khoản đã yêu cầu người phụ nữ bán tài sản, chuyển tiền vào tài khoản do chúng chỉ định để "phục vụ công tác điều tra”.

Hình ảnh tài liệu các đối tượng đã cắt ghép, làm giả sử dụng để lừa đảo (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Nhận ra dấu hiệu bất thường, chị T. đã đến Công an xã Thụy Anh để xác nhận thông tin.

Ngay sau đó, lực lượng Công an xã lập tức tiến hành kiểm tra, hướng dẫn, đồng thời ngăn chặn kịp thời, không để chị T. bị lừa chuyển tiền cho các đối tượng.

Công an xã Thụy Anh khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không làm việc qua Zalo và thực hiện cuộc gọi hình ảnh với người tự xưng là cán bộ Nhà nước. Khi nhận được cuộc gọi nghi vấn, công an khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, chủ động liên hệ trực tiếp với công an xã để được hỗ trợ.