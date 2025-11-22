Đại tướng Phan Văn Giang thăm, tặng quà người dân vùng rốn lũ tỉnh Gia Lai

Ngày 22/11, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác đã đến thăm, trao quà tặng người dân vùng rốn lũ tại thôn Huỳnh Mai, xã Tuy Phước và thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai.

Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận sự nỗ lực của UBND tỉnh Gia Lai, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trong công tác ứng cứu, hỗ trợ người dân, cũng như những biện pháp khẩn trương khắc phục thiệt hại sau đợt mưa lũ gây ngập diện rộng.

Đại tướng Phan Văn Giang đến thăm hỏi, động viên người dân vùng rốn lũ thuộc thôn Huỳnh Mai, xã Tuy Phước (Ảnh: Phạm Hoàng).

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của lực lượng quân đội, công an, dân quân trong việc sơ tán dân, đảm bảo an toàn và tiếp tế nhu yếu phẩm ở những khu vực còn bị cô lập.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ với bà con vùng lũ, mong người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đại tướng Phan Văn Giang trao quà tới người dân vùng lũ ở xã Tuy Phước (Ảnh: Phạm Hoàng).

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu tỉnh Gia Lai khẩn trương cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm tới các khu vực bị chia cắt, tuyệt đối không để người dân thiếu thốn. Cùng với đó, địa phương cần triển khai ngay các giải pháp khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định đời sống dân sinh sau khi nước rút.

Đại tướng tin tưởng người dân vùng rốn lũ Gia Lai tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, cùng nhau vượt qua những thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đối với lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 5, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu tiếp tục phối hợp, hỗ trợ địa phương trong công tác khắc phục hậu quả, khi nào hoàn thành nhiệm vụ mới rút quân.

Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do đợt mưa lớn tại xã Tuy Phước Đông (Ảnh: Phạm Hoàng).

Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang đã tặng 100 suất quà đến người dân 2 xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông. Cùng chuyến thăm, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hỗ trợ tỉnh Gia Lai 10 tỷ đồng, 10 tấn lương khô, 5.000 bộ quần áo, 5.000 chiếc màn.

Tại chuyến thăm, UBND thành phố Hà Nội cũng đã hỗ trợ tỉnh Gia Lai 50 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ.