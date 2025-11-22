Trung đoàn không quân 910 ứng cứu hơn 500 người bị nước lũ cô lập ở Phú Yên

Trước tình hình mưa lũ phức tạp trên địa bàn tỉnh Phú Yên, Trung đoàn không quân 910 (Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng - không Không quân) đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng 6 ô tô tải, 2 xuồng và 1 thuyền máy để hỗ trợ, ứng cứu người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở các xã lân cận nơi đơn vị đóng quân.

Bộ đội không quân Trung đoàn 910 ứng cứu hơn 500 người dân bị nước lũ cô lập ở Phú Yên (Video: Trung đoàn không quân 910).

Đơn vị chia làm 3 hướng, do Đại tá Nguyễn Phú Giang, Trung đoàn trưởng; Đại tá Đào Việt Hưng, Chính ủy; Đại tá Tô Anh Tuấn, Tham mưu trưởng chỉ huy, cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến 3 xã, phường bị ngập lụt nghiêm trọng gồm Phú Lâm, Hiệp Hoà, Đông Hoà để hỗ trợ nhân dân.

Cùng lúc, đơn vị hỗ trợ vận chuyển 6 ca nô cứu nạn từ cảng cá Phú Lạc đến 3 xã, phường trên để chính quyền địa phương hỗ trợ công tác ứng cứu nhân dân.

Ba người dân bám vào cột điện giữa dòng nước lũ, được bộ đội không quân ném phao và đưa lên xuồng về nơi an toàn (Ảnh: Trung đoàn không quân 910).

Theo thống kê, ngày 19/11, trên địa bàn xã Hoà Xuân, đơn vị đã ứng cứu và đưa 48 người dân bị nước lũ cô lập vào nơi an toàn.

Ngày 20/11, đơn vị ứng cứu 497 người dân tại 3 xã Phú Lâm, Hoà Hiệp, Đông Hoà đến vị trí an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 910 đưa người bị nạn về điểm an toàn (Ảnh: Trung đoàn không quân 910).

Ngày 21/11, ngoài việc cứu hộ 60 người dân gặp nạn, Trung đoàn không quân 910 cùng chính quyền địa phương tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho 650 hộ dân đang bị nước lũ cô lập.

Đơn vị dùng xe chuyên dụng chở nhu yếu phẩm từ trụ sở uỷ ban các xã, vượt qua các điểm ngập để phân phát cho người dân (Ảnh: Trung đoàn không quân 910).

Tính đến chiều 22/11, đã có hơn 500 lượt cán bộ, chiến sĩ của trung đoàn tham gia công tác ứng cứu, hỗ trợ nhân dân bị ngập lụt.

Trung đoàn cho biết sẽ tiếp tục công tác hỗ trợ người dân và khắc phục thiên tai trên địa bàn tỉnh Phú Yên trong những ngày tới.