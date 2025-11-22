Khởi tố hai vợ chồng nuôi nhốt, tích trữ thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Ngày 22/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Duy Dương (SN 1973) và vợ là Nguyễn Thị Hồng Huệ (SN 1974, cùng trú thôn Vũ Hạ, xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên), về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đọc quyết định khởi tố bị can đối với Lê Duy Dương và Nguyễn Thị Hồng Huệ (Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên).

Trước đó, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện tại cơ sở chăn nuôi Đồng Kênh (xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên) do vợ chồng Dương làm chủ, có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Ngày 13/9, Phòng An ninh kinh tế chủ trì phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hưng Yên, UBND xã Phụ Dực, tiến hành kiểm tra cơ sở chăn nuôi này và phát hiện trong 12 ô chuồng có tổng cộng 379 con lợn, trọng lượng khoảng 18,4 tấn; đồng thời có 2 kho lạnh đang bảo quản hơn 2 tấn sản phẩm động vật.

Đoàn công tác kiểm tra lấy mẫu xét nghiệm lợn nghi nhiễm tả lợn châu Phi tại cơ sở chăn nuôi do vợ chồng Dương làm chủ (Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên).

Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm số động vật và sản phẩm trữ trong kho lạnh, nhà chức trách xác định 7/12 mẫu máu của số lợn đang được nuôi nhốt và toàn bộ mẫu thịt trong kho lạnh đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Đoàn kiểm tra đã tổ chức niêm phong, tiêu hủy số lợn bệnh, sản phẩm động vật trong kho lạnh theo quy định.

Quá trình điều tra, công an xác định trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến ngày 13/9, mặc dù biết rõ đàn lợn tại trang trại bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi, các đối tượng vẫn giết mổ, bảo quản thịt trong kho lạnh rồi bán cho nhiều đầu mối để chế biến làm thực phẩm cho người sử dụng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang mở rộng điều tra vụ án.