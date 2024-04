Đường phố Hà Nội vắng vẻ trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ (Video: Hữu Nghị).

Ngày 28/4, ánh nắng chói chang ngay từ sáng sớm, nền nhiệt tại Hà Nội dự báo đạt đỉnh khoảng 39-40 độ C. Ảnh chụp tại đường Trần Khát Chân lúc 7h.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 người lao động được tới 5 ngày, đường phố khá vắng người qua lại.

Chuyến tàu Bắc Nam vừa rời ga Hà Nội đến điểm giao Giải Phóng - Trường Chinh lúc 8h. Gần như không có phương tiện dừng chờ ở các điểm cắt ngang đường sắt.

Vào kỳ nghỉ lễ năm nay, các con đường trọng yếu của Hà Nội khá vắng vẻ, đặc biệt trong khung giờ cao điểm. Đến sau 8h, đường phố bắt đầu nhiều phương tiện di chuyển hơn.

Đường Nguyễn Trãi lúc 8h30.

Nút giao Ô Chợ Dừa cũng là một điểm nóng về ùn tắc giao thông của Thủ đô, vào dịp nghỉ lễ vị trí này tạm thời được "nghỉ ngơi". Ảnh chụp tại Ô Chợ Dừa lúc 7h30.

Do thời tiết đang nắng nóng, lượng người đến các điểm vui chơi giảm. Hồ Thiền Quang nhiều bóng mát cũng vắng bóng người.

Số ít người dân thảnh thơi ngồi nghỉ trong bóng mát của hàng cây xanh ven hồ Thiền Quang.

Đường Trường Chinh khá vắng vẻ trong sáng nay.

7h45 đường Giải Phóng đã đông dần lên, tuy không ùn ứ như giờ cao điểm của ngày làm việc thông thường.

Phố Bạch Mai lúc 8h30.

Phố Bà Triệu lúc 9h.

Trong ngày 28/4 thời tiết tại Hà Nội được dự báo không mưa, ngày nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C, cao nhất 38-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.