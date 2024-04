Nắng nóng gay gắt, phố đi bộ hồ Gươm "không bóng người"

Phố đi bộ hồ Gươm vắng khách vì nắng nóng dịp nghỉ lễ (Video: Hữu Nghị).

Dịp lễ 30/4 và 1/5, phố đi bộ quanh hồ Gươm hoạt động liên tục trong 6 ngày, từ 19h ngày 26/4 đến 24h ngày 1/5. Ảnh chụp ghi nhận tại đoạn phố Đinh Tiên Hoàng ven hồ Gươm lúc 15h ngày 27/4.

Cả đoạn phố Hàng Bài không một bóng người. Đây là đoạn phố được qui hoạch làm phố đi bộ trong dịp cuối tuần. Thông thường vị trí này sẽ rất đông đúc khi phố đi bộ hoạt động, đông nhất là trẻ em với dịch vụ xe máy, ô tô điện.

Ngày 27/4, nền nhiệt tăng cao, nắng nóng đạt đỉnh ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Tại Hà Nội, nhiệt độ ngoài trời cao nhất lên đến hơn 40 độ C.

Tháp Hòa Phong là một trong những vị trí chụp ảnh đông đúc nhất ven hồ Gươm, dưới nền nhiệt cao và ánh nắng chói chang, có người họa sĩ đường phố phải tránh nắng dưới tháp để chờ khách.

Phố Tràng Tiền lúc 15h30.

Khách du lịch nước ngoài vẫn khá đông dù thời tiết khắc nghiệt, tuy nhiên khách Việt gần như hoàn toàn vắng bóng. Ảnh chụp những vị khách nước ngoài dùng ô che để đi tham quan hồ Gươm.

Một người nghỉ ngơi trong bóng râm ven hồ Gươm thuộc phố Hàng Khay.

Ở tuyến phố Lê Thái Tổ, lượng người được cải thiện do có hàng cây lâu năm rợp bóng mát.

Một khách nước ngoài ngồi nghỉ ngơi dưới bóng râm, tránh nắng gắt bên hồ Gươm.

Trong ngày hôm nay 27/4, nắng nóng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và cả Nam Bộ đạt đỉnh, nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt cao nhất 38-40 độ C, có nơi trên 41 độ C.

Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C, cao nhất 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Một công nhân vệ sinh môi trường đang thu gom rác mặt nước hồ Gươm dưới ánh nắng gay gắt.

Một du khách dùng áo chống nắng kín mít đang nghỉ ngơi tại phố đi bộ hồ Gươm.

Khách du lịch gần như không bị ảnh hưởng bởi thời thiết khắc nghiệt, họ vẫn vui chơi và hoạt động bình thường dưới ánh nắng gay gắt.

Một vị trí luôn đông đúc tại đoạn phố Hàng Bài, đặc biệt vào dịp cuối tuần phố đi bộ hoạt động, nhưng hôm nay không bóng người.

Phố Đinh Tiên Hoàng.