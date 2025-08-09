Ứng dụng công nghệ hiện đại, AI trong chẩn đoán, điều trị bệnh mắt

Phát biểu tại hội nghị Nhãn khoa 2025, do Bệnh viện Mắt Trung ương và Bệnh viện Mắt TPHCM cùng phối hợp tổ chức ngày 9/8 tại Hà Nội, GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, những năm qua, ngành y tế phải đối mặt với nhiều thách thức, từ đại dịch, quá tải, những điểm nghẽn trong đầu tư và mua sắm...

Thế nhưng các bệnh viện nhãn khoa vẫn kiên định vươn lên, duy trì chất lượng chuyên môn và không ngừng đổi mới.

GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế (Ảnh: N.H).

Việt Nam được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận thanh toán bệnh mắt hột; hàng năm, hàng trăm nghìn người bệnh được khám, chữa trị bằng các kỹ thuật hiện đại: phaco, cắt dịch kính, ghép giác mạc, laser điều trị tật khúc xạ, quản lý võng mạc tiểu đường, chăm sóc mắt trẻ em...

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, đây là thời điểm cần sự tiên phong trong chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng mạng lưới chuyên khoa sâu, và lan tỏa mô hình chăm sóc mắt hiệu quả tới những vùng còn hạn chế trong tiếp cận y tế.

Vì vậy, lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị hai bệnh viện đầu ngành cần tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt hệ thống nhãn khoa cả nước, chủ động tham mưu cho Bộ Y tế trong công tác phòng chống mù lòa, cập nhật phác đồ, hoàn thiện danh mục kỹ thuật, xây dựng hướng dẫn chuyên môn, nhất là trong bối cảnh già hóa dân số và bệnh không lây nhiễm gia tăng.

Đồng thời các bệnh viện cần đẩy mạnh chuyển đổi số một cách thực chất và toàn diện, từ bệnh án điện tử, dữ liệu chuyên khoa, đến tích hợp AI trong chẩn đoán hình ảnh, phân tầng nguy cơ và cá thể hóa điều trị...

PGS.TS Phạm Ngọc Đông, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, hội nghị Nhãn khoa 2025 là diễn đàn khoa học uy tín chia sẻ những tiến bộ nhãn khoa mới nhất, các ứng dụng công nghệ trong nhãn khoa, kinh nghiệm điều trị, quản trị bệnh viện, tìm ra các giải pháp tối ưu trong chăm sóc và bảo vệ đôi mắt, góp phần thực hiện mục tiêu Thị giác của Việt Nam đến năm 2030.

PGS.TS Phạm Ngọc Đông, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương (Ảnh: N.H).

Theo Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương, với sự tham gia, trưng bày và giới thiệu sản phẩm của hơn 30 hãng, nhà phân phối dược phẩm, thiết bị y tế nhãn khoa, bác sĩ có cơ hội tiếp cận những công nghệ, máy móc tối tân nhất, những thuốc tốt nhất để có thể khám, chẩn đoán và điều trị cho người bệnh.

"Trải qua những năm khó khăn do thiếu thuốc và vật tư y tế, hơn lúc nào hết, các thầy thuốc nhãn khoa càng vui mừng khi không chỉ có đủ, mà còn có được những thuốc tốt nhất, máy móc hiện đại nhất, vật tư y tế tiên tiến nhất để phục vụ người bệnh", PGS Đông nhấn mạnh.

PGS.TS Phạm Ngọc Đông thực hiện ca phẫu thuật tật khúc xạ cho bệnh nhân tại Bệnh viện Mắt Trung ương (Ảnh: N.H).

Hiện nay, các trang thiết bị nhãn khoa ngày càng hiện đại, mang lại những dịch vụ tốt nhất cho bệnh nhân. Tuy nhiên, PGS Đông nhấn mạnh việc tư vấn, đánh giá toàn diện trước khi chỉ định phẫu thuật khúc xạ.

Như với hệ thống máy mới của bệnh viện có thể điều trị tật khúc xạ những trường hợp phức tạp, cận thị tới -10.00 Diop, loạn thị tới -5.00 Diop, viễn thị tối đa lên tới +6.00 Diop.

"Phương pháp này phù hợp với bệnh nhân có giác mạc mỏng hoặc không đủ điều kiện phẫu thuật ở các phương pháp khác. Bệnh nhân cũng cần đạt điều kiện từ 18 trở lên, có thị lực ổn định ít nhất 6-12 tháng; có độ dày giác mạc thích hợp; không mắc các bệnh lý về mắt như giác mạc hình chóp, nhiễm trùng, sẹo giác mạc, khô mắt nặng, các bệnh lý võng mạc nặng… ", PGS Đông cho biết.