Đêm Hà Nội rộn rã tiếng ca, hàng vạn người hân hoan chờ lễ diễu binh

Hàng vạn người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đã đổ về Thủ đô, chọn cho mình những vị trí đẹp nhất để chờ đón giây phút thiêng liêng, được tận mắt chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành hùng tráng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Mạnh Quân).

Đêm trước ngày Quốc khánh, từng góc phố Thủ đô đều bừng sáng trong sắc đỏ của cờ hoa và ánh đèn lung linh, như được thắp lên bởi ngọn lửa tình yêu Tổ quốc. Dòng người từ khắp nơi đổ về, mang theo niềm hân hoan, sự tự hào và cả xúc cảm thiêng liêng trước thềm ngày trọng đại của dân tộc (Ảnh: Mạnh Quân).

Niềm vui, niềm tự hào rạng ngời trên từng khuôn mặt người dân. Dù thời khắc đã về khuya, nhiều người vẫn kiên nhẫn chờ đợi suốt từ sáng sớm chỉ để giữ cho mình một vị trí ưng ý (Ảnh: Mạnh Quân).

Hàng nghìn người ngồi chật kín khu vực ngã tư Cửa Nam - Lê Duẩn thời điểm 21h. Sự mệt mỏi dường như tan biến, nhường chỗ cho tinh thần hân hoan, phấn khởi, bởi trong lòng mỗi người đều trào dâng niềm xúc động khi được trực tiếp chứng kiến khoảnh khắc trọng đại của Tổ quốc vào sáng mai (Ảnh: Mạnh Quân).

Không khó để bắt gặp những đoàn người quây quần nơi góc phố, cất cao lời ca tiếng hát. Giai điệu vang lên đều là những khúc nhạc chan chứa tình yêu quê hương, nồng nàn niềm tự hào dân tộc, khiến không khí Thủ đô tối nay càng thêm sôi động và thiêng liêng (Ảnh: Mạnh Quân).

Không khí ấy không chỉ là sự náo nức của một lễ hội, mà còn là khoảnh khắc lịch sử được tái hiện trong trái tim mỗi người Việt, khiến đêm Hà Nội trở thành một đêm khó quên (Ảnh: Mạnh Quân).

Tại khu vực chỗ ngồi ưu tiên trên đường Hùng Vương, các cựu chiến binh trong bộ quân phục chỉnh tề, trên ngực lấp lánh những tấm huân, huy chương ghi dấu một thời chiến đấu oanh liệt, cùng nhau cất vang ca khúc “Hát mãi khúc quân hành” (Ảnh: Hữu Khoa).

Tiếng hát không chỉ là niềm tự hào của thế hệ đã đi qua chiến tranh mà còn là lời nhắn gửi đầy xúc động đến thế hệ hôm nay về trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ nền độc lập mà cha ông đã đổi bằng máu xương (Ảnh: Hữu Khoa).

Trên phố Hàng Bông, cụ Nguyễn Thị Hợi (80 tuổi) đã mở cửa hàng của gia đình để người dân đi vệ sinh miễn phí. Không chỉ vậy, cụ còn cùng con cháu chuẩn bị từng chai nước, những gói bánh nhỏ để phát cho bà con đang ngồi chờ xem diễu binh ngay trước vỉa hè nhà mình.

Hình ảnh giản dị mà đầy nghĩa tình ấy khiến nhiều người không khỏi xúc động, bởi trong niềm vui chung của ngày lễ lớn, tinh thần sẻ chia và sự hiếu khách của người Hà Nội lại càng tỏa sáng (Ảnh: Bảo Quyên).

Trên phố Nguyễn Thái Học, từng tốp người dân thay phiên nhau làm quản ca, cất cao giọng hát, bắt nhịp những khúc ca cách mạng quen thuộc. Cả một góc phố vang lên rộn ràng, khi thì hào sảng, khi thì tha thiết, hòa chung trong nhịp vỗ tay và tiếng hô vang của hàng trăm người (Ảnh: Bảo Quyên).

Không khí về đêm tại phố Tràng Tiền bỗng bùng lên rực rỡ như một lễ hội đường phố. Giữa ánh đèn vàng ấm áp và sắc cờ đỏ rực rỡ, những giai điệu hào hùng về Tổ quốc vang vọng từ giọng ca mạnh mẽ, đầy tự hào của các chiến sĩ Trường Sĩ quan Chính trị (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Niềm vui ấy không chỉ dừng lại ở những người dân đang hát ca, vẫy cờ, mà còn lan tỏa tới cả những chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ giữ an ninh bên đường. Giữa dòng người đông đúc, đôi mắt họ dõi theo từng khoảnh khắc, miệng khẽ nở nụ cười khi nghe tiếng hát, tiếng reo vang rộn rã (Ảnh: Bảo Quyên).

Càng về khuya, người dân đổ về khu vực Nguyễn Thái Học - Đình Ngang, khu vực đường Tràng Thi mỗi lúc một đông (Ảnh: Hữu Khoa).

Những hình ảnh chan chứa tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong đêm trước Quốc khánh sẽ còn đọng lại rất lâu trong ký ức người dân. Có lẽ phải chờ thêm nhiều năm nữa mới lại được chứng kiến một không khí thiêng liêng, rạo rực khí thế như vậy.

Những ngọn cờ đỏ sao vàng tung bay, những lời ca tiếng hát vang vọng, những nụ cười xen lẫn xúc động… tất cả đã làm nên một bức tranh không thể nào quên của Thủ đô trong ngày trọng đại của dân tộc (Ảnh: Bảo Quyên).