Việt Nam sẽ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ Campuchia

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen chứng kiến ký kết thỏa thuận hợp tác song phương giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia (Ảnh: Vietnamnet.vn).

Hôm nay, tại Thủ đô Phnom Penh, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Trong số các văn kiện được ký kết có thỏa thuận hợp tác song phương giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia.

Thỏa thuận hợp tác song phương giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam với Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia nhằm mở rộng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công tác dân tộc và tôn giáo tương xứng với tiềm năng hiện có, phù hợp với nguyện vọng và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Qua đó, hai bên góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ Việt Nam – Campuchia ổn định, gắn bó và bền vững theo phương châm do lãnh đạo cấp cao hai nước xác định: “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ láng giềng tốt đẹp

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung đã có cuộc làm việc song phương với Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia Chay Borin.

Tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bày tỏ cảm ơn chân thành tới Bộ trưởng Chay Borin cùng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia đã mời đoàn công tác của Việt Nam sang thăm, làm việc trong không khí hữu nghị, tin cậy và hợp tác chân thành.

Chuyến thăm là dịp rất có ý nghĩa, góp phần tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Khái quát tình hình công tác dân tộc và tôn giáo tại Việt Nam trong những năm qua, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết tình hình dân tộc và tôn giáo tại Việt Nam cơ bản ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc và tín đồ tôn giáo không ngừng được cải thiện và phát triển.

Các tổ chức tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số luôn tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, nhân đạo, giáo dục, y tế và phát triển cộng đồng. Đảng, Nhà nước tạo điều kiện để người dân có quyền tự do tín ngưỡng trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia Chay Borin (Ảnh: Vietnamnet.vn).

Về hợp tác, hai bên đã tích cực triển khai các thỏa thuận hợp tác đã ký, tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng cho việc trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý nhà nước về công tác dân tộc và tôn giáo, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và đóng góp tích cực vào quan hệ hợp tác song phương.

Hai bên đã luân phiên trao đổi đoàn để thông tin về tình hình dân tộc và tôn giáo, chính sách, kinh nghiệm trong công tác xử lý vấn đề phức tạp liên quan đến dân tộc và tôn giáo của mỗi nước; phối hợp tổ chức thành công các lớp tập huấn tại Việt Nam về công tác dân tộc và tôn giáo cho cán bộ.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Campuchia được tạo điều kiện tăng cường hoạt động hợp tác, giao lưu.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, các hoạt động hợp tác được tổ chức có hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo của mỗi nước, tăng cường sự hợp tác, chia sẻ thông tin giữa hai cơ quan làm công tác tôn giáo, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia.

Bộ trưởng đã thông tin về việc từ năm 2025, Việt Nam có sự điều chỉnh, sắp xếp và hợp nhất về cơ cấu tổ chức. Theo đó, Ủy ban Dân tộc và Ban Tôn giáo Chính phủ (thuộc Bộ Nội vụ) được hợp nhất thành Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Việc sắp xếp này nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm sự thống nhất trong hoạch định và thực thi chính sách đối với lĩnh vực dân tộc và tôn giáo.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung gửi lời cảm ơn tới Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia đã ủng hộ và tạo điều kiện để hai bên vừa ký kết thỏa thuận hợp tác mới, trên tinh thần: "kế thừa và hợp nhất nội dung của hai thỏa thuận đã ký năm 2022; phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của Việt Nam và chức năng, nhiệm vụ của mỗi bộ".

Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số dọc tuyến biên giới

Trong công tác dân tộc, Bộ trưởng đề nghị hai nước tăng cường giao lưu nhân dân thúc đẩy hoạt động tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc dọc tuyến biên giới không tham gia buôn bán ma túy, buôn lậu, xây dựng tuyến biên giới đoàn kết, hữu nghị. Đồng thời, các bên tích cực nghiên cứu xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số dọc tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia.

Việt Nam sẽ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ Campuchia theo hình thức ngắn hạn mỗi năm 30-40 cán bộ từ trung ương đến địa phương bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam.

Về công tác tôn giáo, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia tạo điều kiện cho hai cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo của hai nước tăng cường thực hiện thỏa thuận hợp tác trên lĩnh vực tôn giáo: trao đổi đoàn giữa cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo của Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia thông qua chương trình hợp tác liên chính phủ; hỗ trợ mở rộng quan hệ đối ngoại của hai cơ quan, cùng nhau thúc đẩy mối quan hệ hợp tác về lĩnh vực tôn giáo; thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giải quyết, xử lý những vấn đề phức tạp phát sinh liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của hai nước...

Bộ trưởng cũng đề nghị Chính phủ Campuchia tạo điều kiện cho kiều bào Việt Nam đang sống, làm việc tại Campuchia hòa nhập đời sống tín ngưỡng, tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng, cùng nhân dân sở tại xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung tin tưởng, trên cơ sở quyết tâm chính trị cao và thiện chí hợp tác của hai bên, quan hệ hợp tác giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả.

Qua đó, hai nước sẽ tăng cường hiểu biết, tin cậy và phối hợp chặt chẽ trong các lĩnh vực cùng quan tâm, đặc biệt là thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, dân tộc tôn giáo và bảo tồn các giá trị truyền thống tốt đẹp của mỗi quốc gia, góp phần làm sâu sắc hơn tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước, vì lợi ích thiết thực và lâu dài của nhân dân Việt Nam và Campuchia.