Tổng Bí thư Tô Lâm gặp cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt ở Campuchia

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia, chiều 6/2, tại thủ đô Phnom Penh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại đất nước Chùa Tháp.

Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cùng các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; đại diện Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia (KVA), Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia (VCBA), cùng đông đảo trí thức, lưu học sinh và kiều bào tại Campuchia.

Báo cáo với Tổng Bí thư, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, việc Tổng Bí thư thăm cấp Nhà nước tới Campuchia, chủ trì các cuộc gặp cấp cao hai Đảng, ba Đảng ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện đặc biệt, thể hiện sự coi trọng, ưu tiên rất cao của Đảng và Nhà nước đối với mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam với Campuchia.

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Tô Lâm, quan hệ Việt Nam - Campuchia được thúc đẩy mạnh mẽ và phát triển tích cực với các cuộc gặp cấp cao hai Đảng, ba Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh; hợp tác quốc phòng, an ninh giữa Việt Nam và Campuchia tiếp tục là trụ cột quan trọng; trao đổi đoàn cấp cao giữa hai bên diễn ra sôi động.

Hợp tác kinh tế là điểm sáng khi kim ngạch thương mại hai nước năm 2025, đạt con số kỷ lục 11,33 tỷ USD, tăng 11,7% so với 2024; nhiều doanh nghiệp quan tâm đầu tư cũng như mở rộng sản xuất, kinh doanh tại Campuchia. Sự phối hợp giữa hai nước trong giải quyết các vấn đề liên quan công tác cộng đồng và bảo hộ công dân cũng được thúc đẩy mạnh mẽ.

Thay mặt cộng đồng người gốc Việt và các nhà đầu tư Việt Nam tại Campuchia, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đã gửi đến Tổng Bí thư và lãnh đạo Đảng, Nhà nước một số kiến nghị xoay quanh vấn đề địa vị pháp lý, sinh kế của bà con, những vướng mắc cần hỗ trợ và tháo gỡ về thủ tục đầu tư, kinh doanh.

Phát biểu tại buổi gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào và Campuchia lần này có ý nghĩa hết sức đặc biệt, là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam ngay sau Đại hội XIV của Đảng, thể hiện rõ chính sách nhất quán, coi trọng và ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với Lào và Campuchia.

Tổng Bí thư Tô Lâm dành nhiều thời gian trao đổi với bà con về tình hình trong nước, nhất là về kết quả của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội đã xác định được tầm nhìn, định hướng phát triển của đất nước trong tương lai, với quyết tâm thực hiện các mục tiêu phát triển với sự thống nhất cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân.

Nghị quyết của Đại hội đã xác định mục tiêu tổng quát là: giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Về kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia và cuộc gặp lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, chưa lúc nào quan hệ Việt Nam - Campuchia được thấu hiểu, gắn bó và tốt như lúc này và chiều hướng sẽ ngày càng tốt lên.

Liên quan đến những kiến nghị của bà con và doanh nghiệp, Tổng Bí thư khẳng định đây là những vấn đề đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan, ban, ngành của Việt Nam thấu hiểu, quan tâm, ưu tiên và chỉ đạo giải quyết một cách nhất quán trong suốt thời gian qua.

Trong các cuộc tiếp xúc trao đổi với lãnh đạo Campuchia, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn đề nghị phía Campuchia tiếp tục có các chính sách thuận lợi giúp người gốc Việt sinh sống, làm việc, học tập phù hợp luật pháp Campuchia, cũng như triển khai tốt công tác di dời, tái định cư, chuyển đổi nghề; đề nghị phía Campuchia tiếp tục tạo cơ chế thuận lợi giúp doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Campuchia, qua đó đóng góp cho công cuộc phát triển đất nước của Campuchia.

Ngoài ra, trong chuyến thăm lần này, lãnh đạo hai Đảng, hai nước đã đạt sự nhất trí và thống nhất cao về những định hướng thúc đẩy, tăng cường mối quan hệ thời gian tới, như thúc đẩy kết nối chiến lược, kết nối về viễn thông, tài chính, thuế khóa.

Song song với kinh tế, hợp tác về khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực cũng cần được chú trọng hơn nữa. Tổng Bí thư cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp đào tạo sinh viên Campuchia học tiếng Việt và người Việt học tiếng Campuchia, đồng thời mở rộng hợp tác trong các ngành khoa học mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo và công nghệ lõi.

Đặc biệt, dự án trường Hữu nghị Campuchia - Việt Nam, ngôi trường lớn nhất thủ đô Phnom Penh, với quy mô 6.000 học sinh - đang được nỗ lực hoàn thành vào cuối năm nay.

Tổng Bí thư khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia đang ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả trên mọi lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa đến an ninh.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Xuân Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và an khang thịnh vượng đến toàn thể bà con cộng đồng người Việt tại Campuchia, mong bà con luôn hướng về Tổ quốc, với những tình cảm ấm áp nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng trao tặng KVA 20.000 USD để hỗ trợ hội tổ chức thêm nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho bà con.

Ngoài ra, Tổng Bí thư cũng trao tặng 200 phần quà trị giá 6.000 USD để giúp đỡ, động viên bà con có hoàn cảnh khó khăn.