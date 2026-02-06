Cầu Long Biên gặp sự cố, ngành đường sắt phong tỏa khẩn cấp để sửa chữa

Đêm 6/2, Tổng công ty đường sắt Việt Nam, cho biết vào lúc 18h15 ngày 2/2, Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải (đơn vị quản lý cầu) phát hiện hư hỏng nghiêm trọng tại nút dàn thép mạ thượng (giữa ô 10 và ô 11) thuộc nhịp 18 cầu Long Biên.

Theo đó, bản thép tiếp điểm bị đứt toàn bộ tiết diện, các thanh mạ thượng bị tách rời tại hai nút giàn thượng và hạ lưu, đe dọa trực tiếp đến an toàn công trình và an toàn giao thông.

Ngay sau khi ghi nhận sự cố, ngành đường sắt đã phong tỏa khu gian Hà Nội - Gia Lâm, đồng thời điều chỉnh lộ trình các đoàn tàu khách và tàu hàng qua khu vực. Riêng tuyến Hà Nội - Hải Phòng được tổ chức đón, trả khách tại ga Gia Lâm nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hành khách.

Cùng với việc điều tiết vận tải, lực lượng chức năng tổ chức cảnh giới, phòng vệ hai bên cầu 24/24 giờ để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại. Một hệ trụ tạm bằng cột Pa lê kết hợp thép hình cũng đã được lắp dựng để chống đỡ nút giàn bị hỏng.

Theo Tổng công ty đường sắt Việt Nam, vào đêm 3/2, các đơn vị chức năng tiến hành thử tải theo tải trọng hiện hành. Kết quả cho thấy vẫn còn xuất hiện ứng suất và biến dạng dư, vì vậy nhịp cầu chưa đủ điều kiện an toàn để cho phép tàu chạy trở lại.

Cầu Long Biên (Ảnh: Thành Đông).

Tổng công ty đường sắt Việt Nam đã giao Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải theo dõi thường xuyên các vị trí trụ tạm và nút giàn hư hỏng nhằm kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường.

Hiện tại phương án sửa chữa khẩn cấp được triển khai với việc thay thế toàn bộ các bản thép tiếp điểm và gia cố nút dàn thép mạ thượng tại nhịp 18. Dự kiến công tác này hoàn thành vào ngày 11/2, sau đó cầu sẽ được thử tải lần nữa.

Nếu đáp ứng các điều kiện an toàn, ngành đường sắt sẽ xem xét cho phép khai thác tàu nhẹ qua cầu.

Về lâu dài, cơ quan chức năng sẽ kiểm định toàn diện nhịp 18, đồng thời kiểm tra, đánh giá các nhịp còn lại để nhận diện sớm nguy cơ hư hỏng tương tự và đề xuất giải pháp gia cố phù hợp.

Sự cố tại cầu Long Biên đã tạo ra một "phản ứng dây chuyền" lên toàn bộ hệ thống vận tải phía Bắc. Hàng hóa và hành khách từ các tuyến Lào Cai, Hải Phòng về Hà Nội đứng trước nguy cơ gián đoạn.

Để giao thông không bị tắc nghẽn những ngày cận Tết, ngành đường sắt đã triển khai phương án thay thế.

Vị trí hư hỏng trên cầu Long Biên (Ảnh: Tổng công ty đường sắt Việt Nam).

Theo đó, tất cả các chuyến tàu khách tuyến Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Lào Cai và tàu du lịch "Năm cửa ô" phải thay đổi điểm đầu - cuối, tổ chức đón trả khách tại ga Gia Lâm thay vì ga Hà Nội như thường lệ.

Đối với vận tải hàng hóa buộc phải vòng qua cầu Thăng Long để đi vào tuyến vành đai Bắc Hồng - Văn Điển.

Ông Phạm Anh Tuấn, Phó giám đốc Chi nhánh Khai thác đường sắt Hà Nội cho biết, thời điểm hiện tại cầu Long Biên đang có sự cố, các tàu phía Bắc về Hà Nội được tổ chức chạy qua tuyến vành đai.

Trước đây, tuyến vành đai một ngày chỉ chạy khoảng 5 đến 8 đoàn tàu nhưng hiện nay tổ chức chạy từ 15 đến 20 đoàn, đặc biệt những ngày cao điểm có thể lên đến 30 đoàn tàu một ngày đêm.

Do lượng tàu chạy tăng cao, ông Phạm Anh Tuấn đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường thông tin tới người dân sinh sống dọc đường sắt biết cường độ này để cảnh giác và có biện pháp đảm bảo an toàn.

Cầu Long Biên bắc qua sông Hồng, nằm trên tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, được khởi công tháng 9/1898 và khánh thành năm 1902.

Công trình dài khoảng 1.700m, ban đầu gồm 19 nhịp dàn thép với đường sắt ở giữa và hai lối dành cho người đi bộ hai bên.

Mặc dù từng nhiều lần được sửa chữa, gia cố, tình trạng xuống cấp của kết cấu thép vẫn tiếp diễn trên toàn cầu, với hiện tượng rỉ sét, hao mòn tiết diện tại các thanh dàn và bản nút; không ít hư hỏng tiềm ẩn được đánh giá là khó dự đoán mức độ phát triển, buộc cầu phải khai thác trong điều kiện hạn chế về tải trọng và tốc độ.