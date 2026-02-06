Đại hội XIV: Nghiên cứu sửa Điều lệ Đảng và sửa đổi tổng thể Hiến pháp 2013

Đây là một trong những nội dung quan trọng được đề cập trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội diễn ra từ 19 đến 23/1 tại Hà Nội, đã thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Đồng ý không bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng hiện hành

Đại hội đồng thời thông qua Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đại hội XIV của Đảng đồng ý không bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng hiện hành và giao Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV chỉ đạo nghiên cứu tổng kết thực tiễn thi hành Điều lệ Đảng ngay từ đầu nhiệm kỳ để báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng cùng với bổ sung, sửa đổi Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại Đại hội XV của Đảng vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng.

Toàn cảnh Đại hội XIV của Đảng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cũng được Đại hội thông qua. Trung ương khóa mới gồm 200 Ủy viên, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 dự khuyết.

Về tầm nhìn và định hướng phát triển, Đại hội XIV của Đảng xác định thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại, tạo ra nhiều thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức lớn đan xen. Trong nước đang triển khai những quyết sách chiến lược mang tính cách mạng, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới rất cao, đồng thời đây cũng là bước ngoặt mới, vận hội mới mang tính lịch sử đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Quan điểm chỉ đạo được Đại hội nhấn mạnh là kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới.

Đại hội cũng xác định tự chủ chiến lược, đổi mới mô hình phát triển, lấy phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước, nâng cao đời sống và hạnh phúc của Nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cùng với việc nhận diện sớm, tận dụng mọi thuận lợi, thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức tiếp tục phát triển nhanh và bền vững đất nước, Đại hội nhấn mạnh cần khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, khát vọng phát triển, tinh thần đoàn kết, ý chí tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc.

Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhanh, bền vững đất nước, kiên quyết tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông và giải phóng sức sản xuất, mọi nguồn lực, phát huy mọi động lực… cũng là quan điểm chỉ đạo được Đại hội xác định.

Đại hội nhấn mạnh cần xác lập mô hình tăng trưởng mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia là động lực chính; phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất.

Cùng với đó, nhiệm vụ quan trọng là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường kiểm soát quyền lực, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Các đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng (Ảnh: TTXVN).

Với mục tiêu tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, Đại hội xác định phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Cụ thể, về kinh tế, mục tiêu được Đại hội xác lập là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt khoảng 28% GDP; tỷ trọng kinh tế số đạt khoảng 30% GDP.

Hình thành các cực tăng trưởng mạnh, các vùng kinh tế trọng điểm

Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030 được Đại hội đề cập là đổi mới mạnh mẽ tư duy, thúc đẩy đột phá chiến lược, kiến tạo hệ sinh thái phát triển mới, bảo đảm quan điểm lấy phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển và không ngừng nâng cao đời sống, hạnh phúc của Nhân dân.

Một định hướng quan trọng khác là xác lập mô hình tăng trưởng mới với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.

Song song với đó là định hướng hình thành các cực tăng trưởng mạnh, các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị, các đặc khu kinh tế thế hệ mới ngang tầm khu vực và toàn cầu.

Xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; quản lý phát triển xã hội bền vững; sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu... cũng là những định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới, được Đại hội quán triệt.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV (Ảnh: TTXVN).

Đại hội cũng đề cập mục tiêu có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, được thực hiện nghiêm minh, đồng thời nêu rõ cần nghiên cứu tổng kết, sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013 phù hợp với thực tiễn, yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đại hội XIV của Đảng nêu quyết tâm đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực.

Nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIV được đề cập trong nghị quyết Đại hội là ưu tiên xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, trọng tâm là hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các nút thắt, điểm nghẽn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Mặt khác, Đại hội quán triệt đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ bảo đảm thực chất, hiệu quả, nhất là công tác thẩm định, đánh giá cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp thật sự có đức, có tài và tăng cường kiểm soát quyền lực trong Đảng và Nhà nước.

Đánh giá cán bộ "có vào có ra", "có lên có xuống"

Ba nội dung then chốt cần tập trung trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng được nêu rõ trong nghị quyết.

Một là đột phá mạnh mẽ về thể chế, khơi thông, giải phóng và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV ra mắt Đại hội (Ảnh: TTXVN).

Hai là tập trung chuyển đổi cơ cấu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao; đẩy mạnh thu hút và trọng dụng nhân tài; khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đi kèm với đó, nghị quyết nêu rõ cần đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, bảo đảm khách quan, dân chủ, thực chất, hiệu quả, nhất là công tác thẩm định, đánh giá cán bộ theo đúng chủ trương "có vào, có ra", "có lên, có xuống".

Ba là tiếp tục hoàn thiện đồng bộ và đột phá mạnh mẽ trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; nhất là kết cấu hạ tầng giao thông đa phương thức, hạ tầng công nghệ phục vụ cho quá trình quản lý, quản trị và kiến tạo phát triển.