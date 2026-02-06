"Trong lúc khó khăn như thế này, được quan tâm, sẻ chia là quý lắm!"

Tết Nhân ái 2026 - Trao yêu thương của bạn đọc tới người dân 6 xã ở Điện Biên

Sáng 6/2, báo Dân trí phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên, Sở Nội vụ và cấp ủy, chính quyền xã Na Son tổ chức trao 100 suất quà Tết Nhân ái với tổng trị giá 110 triệu đồng, tới người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ trong năm 2025 thuộc 6 xã Xa Dung, Tìa Dình, Na Son, Mường Luân, Phình Giàng và Pu Nhi của tỉnh Điện Biên.

Mỗi suất quà Tết Nhân ái được trao đến người dân gồm 1 triệu đồng tiền mặt và túi bánh, mứt trị giá 100.000 đồng do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ.

Đây là hoạt động nằm trong Chương trình Tết Nhân ái 2026 - Trao yêu thương và sẻ chia cùng 1.000 hộ dân vùng bão lũ, do báo Dân trí thực hiện, với mong muốn mang không khí Tết ấm áp đến những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Tham dự chương trình có ông Lưu Trọng Lư, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Điện Biên; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các xã Na Son, Xa Dung, Tìa Dình, Mường Luân, Phình Giàng, Pu Nhi, đại diện báo Dân trí, 100 hộ gia đình được nhận quà Tết Nhân ái thuộc 6 xã.

Tại chương trình, nhà báo Phạm Đình Mạnh, Trưởng Khối Nhân ái báo Dân trí, ân cần thăm hỏi và trân trọng trao từng phần quà của bạn đọc tới tận tay người dân.

“Trên hành trình đến với Na Son, chúng tôi vẫn còn thấy rõ những dấu tích, hậu quả mà thiên tai để lại. Chúng tôi thấu hiểu và chia sẻ sâu sắc với những vất vả, mất mát do thiên tai mà bà con đã và đang phải gánh chịu.

Hôm nay, chúng tôi cùng Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên, cấp ủy, chính quyền 6 xã, trân trọng trao tới bà con những phần quà Tết Nhân ái. Đây là tấm lòng, sự sẻ chia của các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí, mong góp phần san sẻ khó khăn, để bà con thêm ấm lòng khi Tết đến, Xuân về”, Trưởng Khối Nhân ái Phạm Đình Mạnh nói.

“Nhận được quà Tết, gia đình tôi mừng và ấm lòng lắm!”

Đó là cảm nhận của chị Lò Thị Hằng (ở bản Che Phai, xã Mường Luân) khi cầm trên tay phần quà Tết Nhân ái. Trận mưa lũ năm 2025 đã cuốn trôi gần như toàn bộ tài sản của gia đình chị, nhà cửa hư hỏng nặng, ruộng nương bị vùi lấp.

“Nhận được quà Tết của báo Dân trí và các nhà hảo tâm, gia đình tôi mừng và ấm lòng lắm! Số tiền này chúng tôi sẽ dành mua thêm gạo, thực phẩm để chuẩn bị Tết cho con cháu. Trong lúc khó khăn như thế này, được quan tâm, sẻ chia là quý lắm!”, chị Hằng xúc động nói.

Anh Làu A Nhìa (bản Từ Xa B, xã Xa Dung) cho biết, đợt mưa lũ từ ngày 31/7 đến 2/8/2025 đã gây lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng. Ngôi nhà của gia đình anh bị sạt lở, buộc phải di dời khẩn cấp; hoa màu mất trắng, nhiều vật nuôi bị cuốn trôi.

“Nếu không có sự hỗ trợ của các cơ quan, đoàn thể và báo Dân trí, gia đình tôi chẳng biết lấy tiền đâu để mua sắm Tết. Nhận quà hôm nay, tôi thấy mình không đơn độc”, anh Nhìa xúc động bày tỏ.

Ông Lưu Trọng Lư, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Điện Biên cho biết, năm 2025, thiên tai, lũ lụt đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đối với 6 xã tại tỉnh Điện Biên, tàn phá gần như toàn bộ những tài sản quý giá nhất của đồng bào các dân tộc tại khu vực này.

Trong bối cảnh đó, các cơ quan báo chí đã kịp thời có mặt, đưa tin, phản ánh tình hình. Đặc biệt, báo Dân trí đã luôn hiện diện tại những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ.

“Chúng tôi hết sức trân trọng và xúc động trước tình cảm, trách nhiệm và tấm lòng nhân ái của bạn đọc và tập thể báo Dân trí, thể hiện sinh động tinh thần nhân văn sâu sắc, theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của báo Dân trí và bạn đọc đã mang lại niềm động viên, an ủi lớn lao cho bà con nhân dân, nhất là trong dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ”, ông Lưu Trọng Lư nhấn mạnh.

Ông Lưu Trọng Lư, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Điện Biên và ông Trần Thanh Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Na Son trao quà Tết Nhân ái của bạn đọc báo Dân trí tới các hộ dân.

Nhắc đến mưa lũ năm 2025, ánh mắt nhiều người dân thuộc 6 xã của tỉnh Điện Biên vẫn chưa hết ám ảnh. Dù nhiều tháng đã trôi qua, không ít gia đình vẫn chật vật khắc phục hậu quả thiên tai, trong khi Tết Nguyên đán đã cận kề.

Chương trình Tết Nhân ái 2026 tại Điện Biên là một điểm đến trong hành trình lan tỏa yêu thương của báo Dân trí tới người dân các vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm 2025. Giữa lúc còn nhiều khó khăn, những sẻ chia từ nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí trở thành điểm tựa tinh thần, giúp người dân thêm vững tin sau mất mát.

Báo Dân trí trân trọng cảm ơn tấm lòng nhân ái của quý bạn đọc, các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành trong các hoạt động cộng đồng mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp.