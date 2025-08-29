Đảng bộ UBND TPHCM trao Huy hiệu Đảng cho 66 đảng viên

Buổi lễ sáng 29/8 có sự tham dự của Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Lê Hoàng Hải; Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Đặng Quốc Toàn; Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Võ Huy Hoàng.

Đại diện Đảng ủy UBND TPHCM, các Phó bí thư Đảng ủy Trần Văn Nam, Huỳnh Tân Định, Ngô Thành Tuấn cùng tham dự sự kiện.

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 66 đảng viên nhằm ghi nhận và biểu dương sự phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của đảng viên cho tổ chức Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục nâng cao niềm tự hào, lòng yêu nước, lý tưởng, đạo đức cách mạng và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong toàn Đảng bộ.

Trong đó, một đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 15 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 47 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư Đảng ủy UBND TPHCM Trần Văn Nam cho biết, buổi lễ hôm nay là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận, trân trọng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu bền bỉ của các đảng viên. Huy hiệu Đảng không chỉ là vinh dự lớn lao của mỗi cá nhân, mà còn là niềm tự hào của toàn Đảng bộ.

Các đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng hôm nay là tấm gương sáng về lòng trung thành, nguồn động viên lớn cho các đảng viên trẻ noi theo. Ông Trần Văn Nam mong rằng, các đảng viên tiếp tục phát huy, cống hiến cho sự phát triển chung của Đảng bộ thành phố.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Lê Hoàng Hải, trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng 3 đảng viên.

Tại buổi lễ, đảng viên Trần Đình Phụng, sinh hoạt tại Đảng bộ Trường Đại học Sài Gòn, bày tỏ niềm vinh dự khi được nhận Huy hiệu 40 tuổi Đảng. Đồng chí Phụng thay mặt 66 đảng viên gửi lời cảm ơn đến Đảng bộ TPHCM.

Chị Nguyễn Thị Thùy Trinh, Bí thư chi đoàn Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đại diện cho các đảng viên trẻ, hứa sẽ chủ động học tập, rèn luyện và không ngừng phấn đấu để khẳng định bản thân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.