Lương hưu tháng 9 tại TPHCM được chi trả sau lễ Quốc khánh 2/9

Theo đó, đối với những người đăng ký hưởng chế độ qua tài khoản, BHXH TPHCM trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản người hưởng vào ngày làm việc đầu tiên của tháng.

Trong tháng 9, người lao động được nghỉ lễ Quốc khánh trong 4 ngày liên tiếp, từ thứ bảy tuần này (ngày 30/8) đến hết thứ ba tuần sau (ngày 2/9).

Do đó, trong đợt chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 9, BHXH TPHCM sẽ chuyển tiền vào tài khoản người hưởng từ ngày 3/9, là ngày làm việc đầu tiên của tháng 9.

Lương hưu tháng 9/2025 được chi trả từ ngày 3/9 (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Đối với những người hưởng chế độ bằng hình thức tiền mặt, Bưu điện TPHCM, Bưu điện Bình Dương, và Bưu điện Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức chi trả tại các điểm chi từ ngày 10/9; tiếp tục chi trả tại các Bưu cục của Bưu điện Trung tâm từ ngày 11/9 đến hết ngày 25/9.

BHXH TPHCM lưu ý người dân nhận lương hưu và trợ cấp BHXH bằng hình thức tiền mặt là cơ quan bưu điện chỉ chi trả trong giờ hành chính và sáng thứ bảy. Trường hợp ngày chi trả trùng vào ngày chủ nhật, ngày lễ, Tết thì ngày chi trả là ngày làm việc tiếp theo.

Do đó, để nhận lương hưu và trợ cấp BHXH thuận tiện và nhanh chóng, BHXH TPHCM đề nghị người hưởng mở tài khoản và đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân.

BHXH TPHCM cũng cho biết là cơ quan này sẽ tiếp tục cập nhật căn cước công dân (CCCD) và tăng cường chi trả lương hưu qua tài khoản.

Tại các điểm chi trả lương hưu bằng tiền mặt, BHXH thành phố kết hợp với bưu điện, ngân hàng tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, rà soát, cập nhật căn cước công dân vào dữ liệu chi trả lương hưu. Kết hợp với công tác này, BHXH TPHCM đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản ngân hàng.

Trước đó, tại kỳ chi trả tháng 8, BHXH thành phố đã thực hiện công tác này, kết quả đã đưa tỷ lệ chi trả lương hưu qua tài khoản tăng thêm gần 5% so với tháng trước đó.

Theo BHXH TPHCM, trong tháng 9, BHXH thành phố chi trả cho 343.293 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng. Trong đó, người hưởng qua tài khoản ngân hàng là 307.572 người (đạt tỷ lệ 89,59%).