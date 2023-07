Đại lộ nghìn tỷ chưa đưa vào sử dụng đã liên tục xảy ra tai nạn giao thông

Tuyến đại lộ Đông - Tây TP Buôn Ma Thuột vừa được đổi tên thành đường Võ Nguyên Giáp. Dự án được khởi công tháng 9/2015, chiều dài 6,9km với tổng mức đầu tư trên 1.200 tỷ đồng.

Dự án do UBND TP Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 515 (TPHCM) là đơn vị thi công.

Điểm đầu của tuyến đường tại vòng xoay đường Lê Duẩn - Đinh Tiên Hoàng. Điểm cuối tại nút giao giữa QL 27 với đường Đam San đi vào Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột.

Dự án được gia hạn thời gian hoàn thành vào ngày 31/12/2022, tuy nhiên do gặp một số vướng mắc trong quá trình triển khai nên chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra.

Ghi nhận tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp, mỗi ngày hàng nghìn lượt phương tiện vẫn lưu thông trên tuyến đường. Tại điểm đầu và điểm cuối của tuyến đường, dù đơn vị thi công có để biển cấm vào nhưng người dân vẫn vô tư lưu thông.

Trên tuyến có nhiều điểm công nhân vẫn đang thi công thêm một số hạng mục. Tuyến đường chưa nghiệm thu đi vào sử dụng nên lực lượng CSGT chưa được tuần tra, kiểm soát trên tuyến.

Anh Nguyễn Lâm (ngụ TP Buôn Ma Thuột) cho biết, tuyến đường gần như hoàn thiện nên các phương tiện vẫn cố tình đi vào. Đặc biệt rất đông phương tiện di chuyển từ trung tâm thành phố đi Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột rất nhanh gọn, tiết kiệm đáng kể thời gian.

"Đường khá đẹp nên xe cộ lưu thông với tốc độ rất nhanh, ẩu. Vào ban đêm, tuyến đường chưa có đèn chiếu sáng, do đó tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao", anh Lâm nói.

Theo quan sát, tại đường Võ Nguyên Giáp không khó để thấy hình ảnh người dân đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm trên tuyến đường…

Theo vị đại diện chủ đầu tư thuộc UBND TP Buôn Ma Thuột, phần nền đường của tuyến cơ bản đã xong, đơn vị thi công đang hoàn thiện các hạng mục vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng…

Về việc liên tiếp xảy ra tai nạn trên tuyến, vị này cho rằng do ý thức người dân chưa cao, đi vào tuyến đường có biển cấm. Đặc biệt, vào ban đêm, đường chưa có điện chiếu sáng, xe di chuyển với tốc độ cao rất dễ xảy ra tai nạn.

Riêng vấn đề hoàn thiện nghiệm thu đưa vào sử dụng tuyến đường, vị đại diện này tiết lộ, hiện vẫn chưa chốt thời gian chính thức, đơn vị thi công đang hoàn thành những hạng mục còn lại.

Mới đây, vào ngày 2/7, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường Võ Nguyên Giáp giữa mô tô phân khối lớn do thiếu niên C. (16 tuổi) điều khiển và xe máy do một người phụ nữ đang mang thai tháng thứ 5 cầm lái.

Vụ tai nạn khiến thai phụ tử vong tại chỗ. Riêng em C. được đưa vào bệnh viện cấp cứu, sau đó cũng không qua khỏi.

Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường cấm, người điều khiển xe máy lại là thiếu niên chưa đủ tuổi gây xôn xao dư luận.

Chiếc mô tô phân khối lớn do thiếu niên điều khiển thuộc nhãn hiệu Yamaha R1M có dung tích 998cm3. Chiếc xe này do bố của C. làm chủ sở hữu.

Được biết, trên tuyến đường này, đã xảy ra ít nhất 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 5 người tử vong, nhiều người khác bị thương.