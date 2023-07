Thiếu niên chạy xe phân khối lớn tử vong sau khi gây tai nạn cho thai phụ

Sáng 3/7, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên xác nhận, bệnh nhân P.N.C. (SN 2007, ngụ phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã tử vong do đa chấn thương sau vụ tai nạn giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến thai phụ tử vong tại chỗ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo lãnh đạo bệnh viện, chiều 2/7, bệnh nhân C. nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương: chấn thương phần mềm ngực, bụng, gãy xương đòn phải, dập phổi phải, nhồi máu não hai bên… Sau nhiều giờ hồi sức tích cực, đến 2h45 sáng 3/7, bệnh nhân này đã tử vong.

Trước đó khoảng 15h40 ngày 2/7, C. điều khiển xe mô tô phân khối lớn mang biển kiểm soát 47A-007.31 lưu thông trên Đại lộ Đông Tây TP Buôn Ma Thuột (đại lộ chưa được thông xe chính thức).

Xe phân khối lớn bay lên dải phân cách (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tại địa bàn phường Tự An, xe mô tô đã tông vào xe máy do chị Nguyễn Thị H. (SN 1998, ngụ TP Buôn Ma Thuột) điều khiển. Hậu quả, chị H. tử vong tại chỗ, chiếc xe mô tô bay lên dải phân cách, cách vị trí va chạm khoảng 100m. C. bị thương nặng.

Thời điểm gặp tai nạn, chị H. đang mang thai tháng thứ 5.

Theo một nguồn tin, C. là con trai của giám đốc một sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.