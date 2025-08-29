Cụ ông 90 tuổi xếp hàng trải nghiệm lịch sử bằng công nghệ thực tế ảo

Trong ngày thứ 2 mở cửa cho người dân tham quan, trải nghiệm, các khu vực bên trong Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm chật kín khách tham quan.

Tại triển lãm, có một không gian đặc biệt tái hiện những chiến thắng lịch sử của dân tộc Việt Nam, trong đó nổi bật là chiến dịch Điện Biên Phủ.

Khách tham quan được chứng kiến màn trình diễn thực cảnh kết hợp hình ảnh, âm thanh, ánh sáng và công nghệ hiện đại, tái hiện không khí của trận quyết chiến năm 1954.

"Gia đình tôi tranh thủ đi xem sớm vì sợ những ngày nghỉ lễ sẽ rất đông. Từ sáng nay, mặc dù 9h sáng triển lãm mới mở cửa nhưng trước đó người dân đã tới rất đông xếp hàng", anh Hữu Thiện chia sẻ.

Đông đảo người dân xếp hàng chờ trải nghiệm nhìn lại các trận đánh lịch sử của Quân đội Nhân dân Việt Nam bằng công nghệ thực tế ảo.

Bên cạnh đó, với một chiếc kính thực tế ảo (VR), người dân có thể sống trong không khí của buổi sáng mùa thu năm 1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

"Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, Tổ quốc Việt Nam anh hùng. Tôi năm nay 90 năm tuổi đời, chứng kiến bao đổi thay của lịch sử. Hôm nay, rất tự hào, xúc động khi được nghe, trải nghiệm lại những ngày tháng ấy", ông Trần Văn Chiến (phường Tây Mỗ) chia sẻ.

Mô hình thu nhỏ các trang thiết bị hiện đại của quân đội ta thu hút sự tò mò, khám phá của du khách và các em nhỏ.

Mô hình các tỉnh, thành Việt Nam sau sắp xếp đơn vị hành chính cũng nhận được nhiều sự quan tâm trong sáng 29/8.

Đến với triển lãm, người dân hào hứng trải nghiệm bắn súng, lái máy bay trong buồng lái thực tế ảo, trò chuyện với robot, đi tàu hỏa... tại các gian trưng bày của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Gian trưng bày của Báo Nhân Dân được thiết kế công phu, sáng tạo, mang đậm tính chính luận và giàu chất văn hóa, cho phép công chúng tương tác với Nhà Truyền thống ảo và các phụ san kỷ niệm ngày lễ lớn tích hợp công nghệ AR, đồng thời chiêm ngưỡng những ấn phẩm đặc biệt như số báo chào mừng Quốc khánh 2/9.

Triển lãm thành tựu 80 năm đất nước được tổ chức trên diện tích gần 260.000m2, quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ, ngành, cùng hơn 230 gian hàng của 106 doanh nghiệp nhà nước và tư nhân.

Triển lãm mở cửa từ 13h ngày 28/8 và 9h-22h từ 29/8 đến hết 5/9.