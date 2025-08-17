Cảnh vệ trình diễn kỹ năng điều khiển mô tô tại bờ hồ Hoàn Kiếm

18h ngày 16/8, tại bờ hồ Hoàn Kiếm, lực lượng Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Phòng CSGT Công an Hà Nội trình diễn kỹ năng điều khiển mô tô hộ tống.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình "Ngày hội bình yên", nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945-19/8/2025).

Trước sự chứng kiến của hàng nghìn người dân, các chiến sĩ cảnh vệ biểu diễn kỹ thuật điều khiển mô tô thành đội hình dẫn đoàn, đội hình hộ tống. Đoàn mô tô này thuộc Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an.

Bên cạnh đó, các chiến sĩ cũng thể hiện những kỹ thuật như vừa điều khiển mô tô hộ tống, vừa sử dụng vũ khí, chào nghi lễ khi điều khiển mô tô.

Những kỹ năng này thường được sử dụng khi đội hình mô tô hộ tống tham gia tại các sự kiện, lễ kỷ niệm lớn của đất nước và của ngành.

Chiếc Chevrolet Suburban 7 chỗ thuộc "biên chế" của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, thường xuyên xuất hiện trong các buổi hộ tống các lãnh đạo cấp cao, nguyên thủ quốc gia, đặc biệt là các chuyến thăm tới Việt Nam.

Đội mô tô hộ tống của lực lượng CSGT Công an Hà Nội.

Những chiếc mô tô này thuộc dòng Honda Goldwing.

Đây là dòng xe chuyên dụng cho công tác dẫn đoàn được nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng. Trên xe đã trang bị đầy đủ hệ thống còi, đèn ưu tiên, micro để phát âm thanh dẹp đường. Do cấu tạo hình dáng thể hiện sự uy nghiêm, sức mạnh nên chiếc xe này được giao nhiệm vụ mở đường cho đoàn dẫn.

Sau màn trình diễn của lực lượng cảnh sát hộ tống, người dân tại bờ hồ Hoàn Kiếm tiếp tục được thưởng thức nhạc kèn.

Các nhạc công biểu diễn nhạc nhẹ, nhạc Jazz, cùng các bài hát về lực lượng vũ trang, ca ngợi đất nước, Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Chương trình "Ngày hội bình yên" diễn ra từ 8h30 đến 22h trong các ngày 16 đến 18/8. Chương trình gồm chuỗi hoạt động trải nghiệm, trưng bày triển lãm, biểu diễn nghệ thuật tại phố đi bộ.