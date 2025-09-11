Phát hiện kho chứa hơn 100 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc

Ngày 11/9, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 90 triệu đồng đối với ông L.V.H. (trú tại xã Hoài Ân) vì có hành vi kinh doanh 100 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc.

Theo hồ sơ, lúc 17h30 ngày 7/8, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh của ông H., phát hiện cơ sở này đang thu gom, bảo quản số lượng lớn thịt lợn tươi sống (lợn sữa, lợn để quay) với số lượng hơn 100 tấn, tổng trị giá hơn 18 tỷ đồng.

Kho chứa hơn 100 tấn thịt lợn của ông H. (Ảnh: Đức Minh).

Thời điểm kiểm tra, ông Hướng xuất trình giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bình Định cũ cấp, vẫn còn hiệu lực.

Ông H. khai nhận đã thu mua lợn từ nhiều nguồn, gia công đóng gói vào bao nilon rồi đưa vào kho lạnh bảo quản, chờ qua dịch tả lợn châu Phi sẽ bán dần ra thị trường.

Toàn bộ số thịt lợn trên không có nguồn gốc rõ ràng, không ghi sổ theo dõi, bao bì đóng gói cũng không có thông tin về xuất xứ. Đáng chú ý, một số con lợn có dấu hiệu nổi đốm ở tai, đuôi, chân, bụng, ngực, kèm hiện tượng đổi màu và bốc mùi hôi.

Để ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh, cơ quan chức năng đã thống nhất tiêu hủy toàn bộ số thịt lợn nêu trên. Chi phí tiêu hủy do hộ kinh doanh vi phạm tự chi trả.