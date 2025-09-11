Người đàn ông tử vong sau khi bị chó thả rông cắn

Ngày 11/9, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho hay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận một trường hợp tử vong nghi do bệnh dại.

Đó là bệnh nhân S.K.V. (65 tuổi), trú tại thôn 4, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin ban đầu, ngày 7/9, ông V. xuất hiện triệu chứng sốt, sợ nước, sợ gió, khó thở.

Ngày 10/9, người thân đưa ông V. đến khám, nhập viện tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. Tại bệnh viện, ông V. được chẩn đoán theo dõi bệnh dại lên cơn.

Sau đó, gia đình xin đưa ông V. về nhà và bệnh nhân tử vong vào trưa 10/9.

Theo lời khai của người thân ông V. với bệnh viện, trước thời điểm nhập viện một tháng, ông V. bị một con chó lạ, thả rông cắn vào cánh tay bên trái nhưng không đi tiêm vaccine. Riêng con chó sau đó đã mất tích, không xác định được.

Sau khi ghi nhận trường hợp bệnh nhân tử vong nghi do bệnh dại, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trung tâm Y tế Buôn Ma Thuột, UBND xã Hòa Phú và Trạm Y tế Hòa Phú triển khai khử khuẩn toàn bộ khu vực trong và ngoài nhà bệnh nhân.

Lực lượng chức năng giám sát tất cả các trường hợp có tiếp xúc với động vật nghi mắc bệnh dại hoặc có biểu hiện bất thường để kịp thời phát hiện nguy cơ lây nhiễm và tổ chức điều trị dự phòng sớm.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 7 trường hợp tử vong nghi do bệnh dại.