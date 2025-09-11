Mở rộng chuyến bay thẳng: Giải pháp thúc đẩy du lịch Việt Nam - Ấn Độ

Phát biểu tại chương trình, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy nhấn mạnh, du lịch đang trở thành điểm sáng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Ấn Độ.

Việt Nam đã và đang thu hút lượng lớn khách từ thị trường Ấn Độ: Năm 2023 đón 392 nghìn lượt, năm 2024 đạt 507 nghìn lượt và chỉ trong 8 tháng đầu năm nay đã có tới 443 nghìn lượt, tăng 42,2% so với cùng kỳ năm trước.

Chương trình lần này thu hút gần 30 doanh nghiệp lữ hành Việt Nam cùng khoảng 200 đối tác Ấn Độ tham gia các phiên trao đổi trực tiếp Ảnh: Ban tổ chức).

Ông Thủy khẳng định, bên cạnh sự hấp dẫn về cảnh quan và văn hóa, Việt Nam đã triển khai nhiều chính sách thuận lợi cho khách Ấn Độ như e-visa với thời hạn lưu trú tới 90 ngày, môi trường du lịch an toàn, thân thiện và mạng lưới hàng không ngày càng mở rộng kết nối trực tiếp các thành phố lớn.

Tại sự kiện, các giải pháp tăng cường phát triển du lịch cũng được đề ra. Trong đó, giải pháp then chốt được nhấn mạnh là mở rộng mạng lưới chuyến bay thẳng và phát triển sản phẩm du lịch chuyên biệt, qua đó đưa du lịch trở thành lĩnh vực hợp tác mũi nhọn trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ.

Ông Nguyễn Thanh Hải - Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ - cho biết, việc hãng hàng không Vietnam Airlines và Vietjet Air mở các đường bay thẳng giữa Việt Nam - Ấn Độ từ tháng 5, đã kịp thời khai thác tiềm năng khổng lồ từ thị trường du lịch ở hai nước.

Ông cho rằng, tầng lớp trung lưu Ấn Độ đang gia tăng nhanh chóng, có nhu cầu du lịch quốc tế cao, trong đó Việt Nam được đánh giá phù hợp với nhiều loại hình du lịch như đám cưới, nghỉ dưỡng, MICE (du lịch kết hợp hội nghị), mạo hiểm hay tâm linh.

Theo ông Hải, để thu hút thêm du khách, cần mở thêm các đường bay thẳng giữa nhiều thành phố lớn của hai nước, đồng thời tăng cường hợp tác lữ hành, thiết kế sản phẩm chuyên biệt cho khách Ấn Độ như cưới hỏi, hội nghị, nghỉ dưỡng cao cấp.

Một hướng đi khác là khuyến khích, tạo điều kiện để các nhà làm phim Ấn Độ quay phim tại Việt Nam, nhằm quảng bá thắng cảnh Việt Nam tới công chúng Ấn Độ.

Theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, hiện nay, kết nối hàng không giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ rất thuận lợi với khoảng 100 chuyến bay thẳng, trong khi cơ sở hạ tầng và dịch vụ du lịch của Việt Nam ngày càng được thị trường Ấn Độ đánh giá cao.

Đáng chú ý, nhiều nhà hàng Ấn Độ đã có mặt tại Hà Nội, Hạ Long, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Hội An, TPHCM... mang lại sự thân thuộc cho du khách và góp phần tăng sức hấp dẫn điểm đến.

Ông Farkunda Khan - Chủ tịch Liên đoàn Đại lý Lữ hành Ấn Độ tại bang Andhra và Telengana - phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Chương trình giới thiệu, quảng bá du lịch lần này cũng thu hút gần 30 doanh nghiệp lữ hành Việt Nam cùng khoảng 200 đối tác Ấn Độ tham gia các phiên trao đổi trực tiếp, giới thiệu sản phẩm, ưu đãi và cơ hội hợp tác.

Bên cạnh đó, tại chương trình, du khách còn được thưởng thức những tiết mục nghệ thuật truyền thống Việt Nam, tạo cầu nối văn hóa giữa hai quốc gia.

Với những kết quả tích cực, chương trình đã góp phần mở rộng hợp tác du lịch song phương, thúc đẩy trao đổi khách và mở ra triển vọng hợp tác đầu tư lâu dài giữa hai quốc gia.