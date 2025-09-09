90 ngày làm sạch dữ liệu, thông tin đất đai toàn quốc

Ngày 9/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đã cùng Bộ Công an ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Trong 90 ngày (từ ngày 1/9 đến 30/11), Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an và UBND tỉnh, thành phố sẽ tiến hành rà soát, làm sạch toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai đã được xây dựng qua các thời kỳ tại 2.342/3.321 đơn vị hành chính cấp xã.

Đồng thời thu thập, số hóa, tạo lập dữ liệu đối với giấy chứng nhận (đất ở, nhà ở) đã cấp nhưng chưa xây dựng cơ sở dữ liệu.

Cơ quan chức năng sẽ thu thập bản sao, bản chụp các loại giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu về nhà ở và thẻ căn cước của các chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở (Ảnh: Ngọc Triển).

Cơ quan chức năng sẽ rà soát, phân loại dữ liệu đất đai đã được xây dựng từ trước đến nay (khoảng 49,7 triệu thửa đất tại 2.342 đơn vị cấp xã) thành 3 nhóm.

Nhóm thứ nhất, các địa phương đã được xây dựng cơ sở dữ liệu, dữ liệu đang được sử dụng và đảm bảo “đúng - đủ - sạch - sống".

Nhóm thứ hai, các địa phương đã được xây dựng cơ sở dữ liệu nhưng dữ liệu cần làm đúng, làm đủ, bổ sung và xác thực thông tin của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Nhóm thứ ba, các địa phương đã được xây dựng cơ sở dữ liệu nhưng dữ liệu không sử dụng được, cần phải xây dựng mới.

Cơ quan chức năng sẽ xác thực thông tin của chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở trên cơ sở dữ liệu hiện có với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Rà soát, cập nhật, chỉnh lý, nhập bổ sung thông tin còn thiếu của các thửa đất, thông tin về thẻ căn cước/căn cước công dân của chủ sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản vào cơ sở dữ liệu đất đai.

Kế hoạch cũng yêu cầu thu thập bản sao, bản chụp các loại giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu về nhà ở và thẻ căn cước của các chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở.

Số hóa, quét giấy chứng nhận và xây dựng, tạo lập dữ liệu của chủ sử dụng đất ở, nhà ở. Xác thực thông tin chủ sử dụng đất ở, nhà ở qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; xây dựng tiện ích trên ứng dụng VNeID để người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản xác nhận thông tin đất đai.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết sẽ đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai của 34 tỉnh, thành phố tập trung, thống nhất về Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại Trung ương và kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam, TAND, VKSND, các tổ chức chính trị - xã hội.

Chiến dịch nhằm tạo nền tảng để phát triển Chính phủ điện tử và công cụ quản lý nhà nước về đất đai, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành minh bạch, hiệu quả, rõ trách nhiệm.

Bên cạnh nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công về đất đai, chiến dịch sẽ giúp cải cách và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp trên môi trường điện tử.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai được kết nối, chia sẻ, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu các ngành để vận hành thông suốt giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị nhằm khai thác và sử dụng hiệu quả, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường.