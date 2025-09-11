Công an Thanh Hóa tiếp dân ngoài giờ hành chính, cả ngày thứ bảy

Ngày 11/9, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chính thức thông báo về việc tăng cường thời gian làm việc tại Bộ phận một cửa của đơn vị. Theo đó, việc bố trí tiếp dân ngoài giờ hành chính sẽ hỗ trợ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Cụ thể, ngoài khung giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu, Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ phục vụ thêm vào các khung giờ từ 17h đến 18h các ngày trong tuần (từ thứ hai đến thứ sáu).

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thanh Hóa hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Đặc biệt, vào ngày thứ bảy hằng tuần, người dân có thể đến làm thủ tục vào buổi sáng từ 8h đến 11h30 và buổi chiều từ 14h đến 17h.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, việc bố trí tiếp dân ngoài giờ hành chính hỗ trợ tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Bộ phận một cửa nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi tối đa trong việc thực hiện thủ tục hành chính.

Việc triển khai tiếp dân ngoài giờ hành chính và ngày thứ bảy này sẽ được áp dụng từ ngày 15/9 tại Bộ phận một cửa Công an tỉnh Thanh Hóa, địa chỉ 01 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, cho đến khi có thông báo mới.