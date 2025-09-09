Bộ trưởng Bộ Công an quyết định truy thăng cấp bậc hàm với thiếu tá hy sinh

Ngày 9/9, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, có quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá trước thời hạn đối với Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh (36 tuổi, cán bộ Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk).

Việc thăng cấp bậc hàm trước thời hạn thể hiện sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với sự hy sinh anh dũng, tinh thần trách nhiệm, lòng quả cảm của Trung tá Nguyễn Đông Cánh vì sự bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

Trung tá Nguyễn Đông Cánh hy sinh để lại người vợ đang mang thai tháng thứ 8 và người con trai 3 tuổi.

Trước đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn tất đề nghị công nhận liệt sỹ với Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh đã anh dũng hy sinh khi thực thi nhiệm vụ.

Sáng 8/9, Công an xã Xuân Lộc thành lập tổ công tác gồm 5 cán bộ, trong đó có Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh trực tiếp xuống địa bàn để mời đối tượng Nguyễn Văn Ty (30 tuổi, trú tại thôn 4, xã Xuân Lộc) về trụ sở làm việc. Đối tượng Ty được xác định có hành vi cố ý gây thương tích cho chị dâu của mình.

Thấy tổ công tác đến gần khu vực nhà, Ty liền bỏ chạy vào rừng keo và bị lực lượng công an truy đuổi.

Trung tá Nguyễn Đông Cánh hy sinh để lại vợ đang mang thai và con nhỏ 3 tuổi (Ảnh: Minh Nguyễn).

Quá trình truy đuổi đối tượng, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh bị Nguyễn Văn Ty rút dao chống trả, đâm nhiều nhát vào người dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, Ty chạy về nhà riêng cầm dao cố thủ trong phòng tắm và lực lượng chức năng phải bắn đạn cao su, xông vào vây bắt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Ty để điều tra về tội Giết người.