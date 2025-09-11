Phó Thủ tướng: Hải Phòng gánh trọng trách lớn, cần bứt phá phát triển

Chiều 11/9, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm việc với lãnh đạo TP Hải Phòng về tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng và giải ngân vốn đầu tư công.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu tại cuộc làm việc (Ảnh: Trần Mạnh).

Phó Thủ tướng đánh giá Hải Phòng có vị trí chiến lược là "cửa ngõ ra Biển Đông", tiềm năng lớn về công nghiệp, thương mại, logistics. Ông nhấn mạnh thành phố đang gánh trọng trách rất lớn, cần tham khảo kỹ lưỡng kinh nghiệm quốc tế, xây dựng khu kinh tế tự do, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược với công nghệ cao, gắn với chuyển giao khoa học để phát triển nhanh, mạnh, bền vững.

Ông gợi mở các trụ cột phát triển của Hải Phòng trong thời gian tới như: công nghiệp cảng biển, logistics đường thủy nội địa, công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, dịch vụ, thương mại, du lịch, công nghệ cao, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu thành phố tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, triển khai hạ tầng chiến lược, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội. Về xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, ông đề nghị Hải Phòng chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý điều hành.

Trước đó, UBND TP Hải Phòng báo cáo trong 8 tháng đầu năm 2025, kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực: GRDP 6 tháng tăng 11,2%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,51%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội gần 108.000 tỷ đồng, thu ngân sách hơn 132.000 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ. Thành phố cũng khởi công, khánh thành 9 công trình trọng điểm dịp Quốc khánh với tổng vốn hơn 5.200 tỷ đồng.

Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu cho biết sau khi hợp nhất, bộ máy chính quyền 2 cấp vận hành ổn định, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt kết quả đáng ghi nhận, đời sống nhân dân được cải thiện. Ông mong muốn các khó khăn, vướng mắc thành phố kiến nghị sẽ sớm được tháo gỡ, bởi "điều Hải Phòng cần nhất bây giờ là thời gian".