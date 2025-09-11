Bí thư Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng TPHCM

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có quyết định kiện toàn, bổ sung nhân sự Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Theo quyết định, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang giữ nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Hiện tại, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM có Trưởng ban là ông Trần Lưu Quang. Các phó trưởng ban gồm: Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; ông Võ Văn Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM có 11 Ủy viên.

Ông Trần Lưu Quang nhận quyết định làm Bí thư Thành ủy TPHCM vào ngày 25/8. Theo quyết định, ông Trần Lưu Quang thôi giữ chức Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.